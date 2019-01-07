'Mars'ın Kurumsal İlişkiler Direktörü'nün Cem Yılmaz ifadesi yok'

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Cengiz Semercioğlu’nun Mars’ın Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar ile yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı. Bildirici, Acar’ın Kelebek’in manşetine taşıdığı ‘Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız’ şeklindeki ifadenin doğrudan Acar’a ait olmadığını, aslında iki farklı cümlenin birleştirilmiş hali olduğunu belirtti.

Cengiz Semercioğlu, geçen günlerde Aslı Irmak Acar ile gerçekleştirdiği röportaj, gazetenin eki Kelebek’te “Aslı Irmak Acar, Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda çok kararlı konuştu: ‘Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız.” ifadesiyle sunulmuştu.

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