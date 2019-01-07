Benzin ve motorine zam yolda

Brent petrol, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda motorin ve benzinin ton fiyatları yükseldi. Bu durum benzin ve motorinde zammı tetikledi. Benzinde 15 kuruş, motorinde 10-15 kuruş aralığında zam yapılması bekleniyor.

Devlet, mayıs ayından bu yana akaryakıtta ‘eşel mobil’ sistemini uyguluyor. Zam ihtiyacı, ÖTV gelirlerinden karşılanıyor. Bu uygulamanın devam ettirilmesi durumunda, pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. (EKONOMİ SERVİSİ)