07 Ocak 2019 10:28
Benzin ve motorine zam yolda
Benzine bu geceden, motorine de en geç perşembe günü zam yapılması bekleniyor. Benzinde 15 kuruş, motorinde 10-15 kuruş aralığında zam yapılacak.
Fotoğraf: Pixabay
Brent petrol, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda motorin ve benzinin ton fiyatları yükseldi. Bu durum benzin ve motorinde zammı tetikledi. Benzinde 15 kuruş, motorinde 10-15 kuruş aralığında zam yapılması bekleniyor.
Devlet, mayıs ayından bu yana akaryakıtta ‘eşel mobil’ sistemini uyguluyor. Zam ihtiyacı, ÖTV gelirlerinden karşılanıyor. Bu uygulamanın devam ettirilmesi durumunda, pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. (EKONOMİ SERVİSİ)