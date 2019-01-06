Fransa'da sarı yelekli kadınlar 'Macron istifa' dedi

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak başlayan, daha sonra hükümet karşıtı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin protestoları 8'inci haftasında pek çok kentte devam ediyor.

Fransa'da yüzlerce kadın sarı yelekli Paris'teki Bastille Meydanı'nda toplandı.

"Macron istifa" sloganları atan kadınlar, sokaklarda yürüdü.

Fransa'da ülke genelindeki eylemlere dün en az 50 bin kişinin katıldığı belirtilirken Paris'te 3 bin 500'ü aşkın kişi meydanlardaydı. (DIŞ HABERLER)

‘Sarı yelekliler’ isyanı tutuklama kararlarına rağmen sürdü

Sarı Yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet gözaltına alındı