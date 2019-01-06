06 Ocak 2019 20:20
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ocak 2019 20:26

Fransa'da sarı yelekli kadınlar 'Macron istifa' dedi

Fransa'nın başkenti Paris'te bu sabah, tamamı kadınlardan oluşan Sarı Yelekliler eylem yaptı.

Fransa'da sarı yelekli kadınlar 'Macron istifa' dedi

Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

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    Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak başlayan, daha sonra hükümet karşıtı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin protestoları 8'inci haftasında pek çok kentte devam ediyor.

    Fransa'da yüzlerce kadın sarı yelekli Paris'teki Bastille Meydanı'nda toplandı.

    "Macron istifa" sloganları atan kadınlar, sokaklarda yürüdü.

    Fransa'da ülke genelindeki eylemlere dün en az 50 bin kişinin katıldığı belirtilirken Paris'te 3 bin 500'ü aşkın kişi meydanlardaydı. (DIŞ HABERLER)

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