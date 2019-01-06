Afganistan'da maden ocağında göçük: En az 30 işçi hayatını kaybetti
Afganistan'ın kuzeyinde Badahşan vilayetindeki maden ocağında yaşanan göçükte en az 30 işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Afganistan'ın kuzeyindeki Badahşan vilayetinde yaşanan göçükte en az 30 altın madeni işçisi hayatını kaybetti.
Reuters'in haberine göre Badahşan Polis Sözcüsü Sanaullah Rohani, 20 işçinin de yaralı olduğunu duyurdu.
Afganistan'ın kuzeyindeki dağlık bölgelerde göçüklere çok sık rastlanıyor. (DIŞ HABERLER)
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