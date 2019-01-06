06 Ocak 2019 14:01
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ocak 2019 14:05

Afganistan'da maden ocağında göçük: En az 30 işçi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyinde Badahşan vilayetindeki maden ocağında yaşanan göçükte en az 30 işçi hayatını kaybetti.

Afganistan'da maden ocağında göçük: En az 30 işçi hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA

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    Afganistan'ın kuzeyindeki Badahşan vilayetinde yaşanan göçükte en az 30 altın madeni işçisi hayatını kaybetti.

    Reuters'in haberine göre Badahşan Polis Sözcüsü Sanaullah Rohani, 20 işçinin de yaralı olduğunu duyurdu.

    Afganistan'ın kuzeyindeki dağlık bölgelerde göçüklere çok sık rastlanıyor. (DIŞ HABERLER)

     

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