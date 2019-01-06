Salihli Hacıbektaşlı halkının direnişi sonucu JES'çi şirket çekildi

Özer AKDEMİR

Manisa'nın Salihli ilçesi Hacıbektaşlı mahallesi halkının jeotermal enerji santraline (JES) karşı direnişi ilk kazanımı getirdi. Gerekli izinleri almadan mahallede çalışmalar yapan SANKO Enerji şirketi, arazideki araç gereçlerini sökerek taşımaya başladı.

TAZİYE ÇADIRI DİRENİŞ ÇADIRI OLDU

Hacıbektaşlılar geçtiğimiz çarşamba akşamında bu yana mahallelerinin dibine kurulmak istenen JES’e giden yolu kapatıp direniş çadırı kurdular. Evlerine 10 metre uzaklıkta kurmak istenen JES tesislerinin olduğu bölgeye şirket çalışanlarının gitmesini engelleyen mahalleli, eskiden taziye evi olarak kullandıkları çadırı direniş çadırına çevirerek gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Cumartesi sabaha karşı saat 03.00 sularında yaklaşık 300 kişilik sivil ve resmi görevliyle çadıra gelen jandarma, çadırda nöbet bekleyen yaklaşık 10 kadar gencin cep telefonlarını kapattırıp çadırı sökerek götürmüşlerdi.

Fotoğraf: Evrensel

DİRENİŞE DEVAM TOPLANTISI

Bu olayın olduğu günün öğle saatlerinde, Salihli Ticaret Odasında muhtarlar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıya CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de katılmış, jandarmanın yasadışı hareket ettiğini belirterek halkın yanında olduklarını dile getirmişti. Bu toplantıdan direnişe devam kararı çıkmasının ardından JES tesislerinin kurulduğu şantiyeye giden Özel, jandarmanın tesislerde nöbet beklemesine "jandarma kimsenin özel güvenliğini yapamaz. Terbiyesizliğin lüzumu yok!" diye tepki göstermişti. Manisa Valisi ve Özel arasında geçen telefon konuşmasının ardından şirketin arazideki malzemelerini taşıyacağı, başka herhangi bir çalışma yapmayacağı sözünün verilmesi üzerine, belediye deposundan alınan direniş çadırı tekrar mahalleye getirildi.

Hacıbektaşlı halkı, jandarmanın söktüğü direniş çadırını geri aldı

Fotoğraf: Evrensel

ŞİRKET SONDAJ KULESİNİ SÖKTÜ

Mahalleli valinin sözü üzerine şirketin herhangi bir çalışma yapması durumunda çadırı yeniden direniş çadırı haline getireceklerini belirterek çadırı kurmadılar. Çadırı kurmamakla birlikte Hacıbektaşlılar nöbeti bırakmadılar. Gece yaktıkları ateşle sabaha kadar JES'e giden yol üzerinde nöbete devam eden Hacıbektaşlılar, sabah şirketin sondaj kulesini sökmesi ve diğer malzemeleri taşımak için hazırlık yapmasını sevinçle karşıladı. Hacıbektaşlı Mahallesi'nden Yunus Çetin nöbete devam ediyor.