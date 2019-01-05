Hacıbektaşlı halkı, jandarmanın söktüğü direniş çadırını geri aldı

Özer AKDEMİR

Salihli Hacıbektaşlı Mahallesi halkı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in girişimleri sonrasında, bugün (5 Ocak) sabaha karşı jandarma tarafından sökülen direniş çadırını geri alarak 'Direnişe devam' dedi.

JES’e karşı 2 Ocak'tan bu yana direnişte olan mahalleli, direniş çadırı kurarak hemen evlerin dibinde çalışmalarını sürdüren şirketin elemanlarının şantiyeye gitmelerine izin vermiyorlardı. Jandarma baskını ile direniş çadırının sökülüp götürülmesinin ardından Salihli Ticaret Odasında milletvekilleri, muhtarlar ve Salihli'deki demokratik kitle örgütleri ile yapılan toplantıda direnişe devam kararı çıkmıştı.

JANDARMA KİMSENİN ÖZEL GÜVENLİĞİ OLAMAZ

Fotoğraf: Evrensel

Toplantıya katılan CHP Manise Milletvekili Özgür Özel, “Bu tartışmalar siyasetin ta kendisi. Bıçak kemiğe dayanınca, havasını suyunu toprağını ellerinden alıyorlarsa Ak Partilileri de bu direnişe katılabilir. Bu işi hep birlikte başarabiliriz. Biz sonuna kadar sizin yanınızdayız” dedi. Toplantının ardından Hacıbektaş’lı mahallesine ve JES şirketinin şantiyesine giden Özel, jandarmanın şirketin tesislerini korumasına “jandarma kimsenin özel güvenliği yapılamaz. Terbiyesizliğin lüzumu yok” diye tepki gösterdi. Daha sonra mahalleli ile birlikte belediyenin şantiyesine giden Özel, “Vali beyle görüştüm. Şirket araç gerecini alarak alanda çalışmayı durduracak. Siz de çadırınızı alabilirsiniz. İster kurarsınız, isterseniz şirketin çalışması olmayacağı için kurmazsınız. Buna siz karar vereceksiniz” dedi. İçinde çadırın ve malzemelerin bulunduğu konteynırı çadırın kurulduğu alana getiren köylüler ise “şirket bir çivi dahi çakarsa direniş çadırı kurulacak” dediler.

Fotoğraf: Evrensel

NE OLMUŞTU?

Salihli'de jandarma, 5 Ocak Cumartesi gün saat 03.00 sularında direniş çadırını söktü. Jandarma, çadırda bulunan yaklaşık 10 kadar gence kimlik kontrolü yaptı. Bu işlem sırasında cep telefonları ile görüntü alınmasına, hatta telefon görüşmesi bile yapılmasına engel olan jandarma, çadırın yanı sıra pankart ve dövizleri yanlarında getirdikleri traktöre yükleyerek götürdüler.

Mahalleli 2 Ocak'ta ortak kararla, mahallenin hemen yanı başına kurulma çalışmaları süren JES inşaatına giden yolu kapatmışlardı. Yolu bir konteynerla kaparak mahalleli hemen yanına kurdukları çadırda da gece gündüz nöbet tutuyordu. Üç gündür firma çalışanlarının inşaatı süren JES alanına bırakmayan mahalleli dün direniş çadırına gelerek kendilerinden yolu açmaları, çadırı kaldırmalarını isteyen Salihli Kaymakamı Levent Kılıç’a JES firması SANKO’nun araç gereçlerini alarak alandan çekilmesinin sonra kendilerinin de çadırı kardıracaklarını söylemişlerdi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel