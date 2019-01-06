Kültür Bakanı Ersoy: Fazıl Say konserini iple çekiyorum

Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye, Ortadoğu ülkesi gibi algılanıyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Biz aslında tam olarak Batı ülkesi de değiliz. Ortadoğu'dan Batı'ya geçişte kendine has bir ülkeyiz” dedi, Fazıl Say konserini de iple çektiğini ifade etti.

Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Ersoy'un, Mars Cinema Group ile sinema yapımcıları arasındaki patlamış mısır, promosyonlu biletler üzerinden yaşanan tartışmaya yönelik olarak şunları söyledi: “Yapımcılarla ana konu şeffaflık. Önemli olan bilet hasılatının şeffaf bir şekilde belirleniyor olması. Devlet de olayın bir tarafı. Hasılattan vergi alıyor. Pay alan taraflar, yapımcı firmalar şifreleriyle sisteme girip görebilecek. Vergiler düştükten sonra hasılatı kendi aralarında paylaşılıyordu. Sadece promosyon paketinin içinde biletin payı düşüyor, bazı oynamalar oluyordu. Sinema Destekleme Yasası'nda ciddi desteklemelere gittik.”

'TÜRKİYE ORTADOĞU ÜLKESİ GİBİ ALGILANIYOR'

Ersoy, “Türkiye Ortadoğu ülkesi gibi algılanıyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Biz aslında tam olarak Batı ülkesi de değiliz. Ortadoğu'dan Batı'ya geçişte kendine has bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye tanıtımlarında sosyal medya, dijital tanıtımların ön plana çıkmaya başladığını ifade eden Erdoy, “Sosyal medya fenomenleri kullanacağız” dedi.

‘FAZIL SAY KONSERİNİ KAÇIRDIM İKİNCİSİNE MUTLAKA GİDERİM’

“Fazıl Say'ın bir daha ki konserini iple çekiyorum” diyen Ersoy, “Ben kamplaştırılmış bir Türkiye'ye karşıyım. Yönetimde kimse Türkiye'yi kamplaştırmak istemiyor. Ben kendi bildiğim doğrularımla hareket ediyor. Fazıl Say konseri olursa giderim. İlkini kaçırdım” dedi. (HABER MERKEZİ)