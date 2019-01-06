Dersim’de avlanması yasak olduğu halde vurulan dağ keçisi öldü

Dersim’in Pülümür ilçesinde avcılar, avlanması yasak olan koruma altındaki dağ keçisini boynundan tüfekle vurdu. Tedavi için Erzincan'a götürülen keçi kurtarılamadı.

Erzincan sınırındaki Pülümür'ün Mutu köyünde kimlikleri belirsiz kişiler, avlanması yasak olan koruma altındaki dağ keçisini tüfekle vurdu. Boyun bölümüne isabet eden saçmalarla yaralanan dağ keçisini gören asker ve köylüler seferber oldu.

Kaçak avlananlar araçla kaçarken, olay yerindeki kişiler, keçiden gelen kanı durdurmak için boynunu sargı beziyle sardı. Keçi, ilk müdahalenin ardından Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan barınağına getirilen dağ keçisi, boynundan giren ve vücuduna saplanan kurşun nedeni ile tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Dağ keçisini vuran kaçak avcıların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. (DHA)