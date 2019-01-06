Tacizi protesto eden öğrencilerin cezaya itirazı reddedildi

İstanbul Küçükçekmece’deki Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde tacizci öğretmeni protesto eden 15 öğrenciye uzaklaştırma cezası verildi. Ceza alan öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne itiraz etti. İtirazı değerlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapılan 5 itirazın 2’sine olumsuz yanıt verdi.

Birgün'ün haberine göre verilen kararda sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildi. İki öğrenciye İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından “5 gün kısa süreli uzaklaştırma cezası” verildi. Ceza alan öğrencilerden B.A. karara sosyal medyadan tepki gösterdi. B.A, “Kadriye Moroğlu Lisesi’nde; “Türkiye’de gündem olmuş taciz haberinin” paylaşımını yapmaktan 3 arkadaşımın cezası kaldırıldı, benim ve 1 arkadaşımın cezası ise onandı. 2 kişinin üstüne yıkılan bu eylem haklı gerçeklerimizdir. Tacizciyi akladınız, öğrencileri cezalandıramazsınız!” dedi.

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesinden geçen sene mezun olup bu yıl üniversiteye başlayan E.E.K. adlı kadın öğrenci, lisedeki coğrafya öğretmeninin tacizlerini mahkemeye taşımıştı. E.E.K. adlı öğrencisine tacizde bulunan Coğrafya Öğretmeni S.D’nin görevine devam etmesi üzerine öğrenciler eylem yapmıştı. Öğrencilerin büyük tepkisinin ardından tacizci öğretmen açığa alınmıştı. (HABER MERKEZİ)

Tacizi protesto eden lise öğrencilerine uzaklaştırma cezası