Ayasofya’daki 'bale pozu' için inceleme başlatıldı

Ayasofya Müzesi'nde bale figürü yapan bir kadının sosyal medyaya yansıyan fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi Twitter hesabından da müzenin açıklaması retweet edildi.

İş kadını Leyla Alaton’un, bir grupla birlikte geçtiğimiz gece Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti. Burada bale figürleri sergileyen bir kişinin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı ve daha sonra gönderiyi silip, bir dans gösterisi olmadığını belirtti: “Estetik olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf paylaştım. Hiçbir değere tehdit olabileceğini düşünemedim. Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten, incinmiş olanlardan ÖZÜR dilerim. Kimseyi incitmek gibi bir kastım asla olamaz. Dans gösterisi mevzuu bahis değildir. Hatıra niyetine, safça çektirilmiş bir genç kızımızın fotoğrafından ibarettir.”

Fotoğrafın ardından bazı yayın organları ve sosyal medyadan hedef gösteren yayınlar yapıldı.

Ayasofya Müzesi'nin Twitter hesabından, müze içerisinde çekilen ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan bale fotoğrafıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."

Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi Twitter hesabından da müzenin açıklaması retweet edildi. (HABER MERKEZİ)