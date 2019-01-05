Kazalarda TCDD’nin sorumluluğu bulunamadı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in ölümlü tren kazalarına ilişkin soru önergesine verilen yanıtta, 2018 yılında meydana gelen 8 ölümlü kazada tahkikatın tamamlandığı 4 kazada TCDD’nin kusurunun bulunmadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Diğer 4 tahkikat ise halen devam etmektedir” dedi. Yanıtı değerlendiren CHP’li Özel, “Tahkikatı tamamlanan 4 kazada TCDD’nin kusurunun bulunmamış olması, yapılan tahkikatların ne kadar güvenilir olduğu sorusunu akıllara getirmektedir. Bakanlık, adeta hatayı ölenlere atmıştır” dedi.

Bakan Turhan, 2018 yılında demir yollarında toplam 8 adet ölümlü kaza meydana geldiğini, bunlardan 4’ünün tahkikatının yapıldığını ve yapılan tahkikatlarda TCDD’nin kusuru bulunmadığını belirterek “Diğer 4 tahkikat ise halen devam etmektedir” dedi. Turhan, hemzemin geçitlere yönelik yürütülen iyileştirme çalışmaları sonucunda 2003 yılı öncesine göre kaza sayısında yüzde 88, hayatını kaybeden insan sayısında ise yüzde 76 oranında azalma olduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA

‘TAHKİKATLAR NE KADAR GÜVENLİ?’

Bakanın yanıtını değerlendiren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 2018 yılında Çorlu ve Ankara’da yaşanan tren kazaları ile demir yollarının ne kadar güvenilir olduğu, bakanlığın ve TCDD’nin sorumluluğunu ne kadar yerine getirdiğinin tartışma konusu olduğuna dikkat çekti. 2018 yılında hâlâ ölümlü kazaların olduğu ve bu kazalardan sonra sorumluların öz eleştiri yapmaktan uzak tavrının başta kazalarda yaşamını yitiren vatandaşlarımızın aileleri olmak üzere herkesin yüreğini burktuğunu ifade eden Özel “Önergeme verilen yanıta göre 2018 yılında demir yollarında 8 ölümlü kaza yaşanmışken, bu kazaların 4’ünün tahkikatının tamamlandığı anlaşılmaktadır. Tahkikatı tamamlanan 4 kazada TCDD’nin kusurunun bulunmamış olması, yapılan tahkikatların ne kadar güvenilir olduğu sorusunu akıllara getirmektedir. Ulaştırma Bakanlığı, adeta hatayı ölenlere atmıştır” değerlendirmesinde bulundu. (İstanbul/EVRENSEL)