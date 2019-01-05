Sur kayyımı Dicle Üniversitesi sınırlarındaki 14 arsayı satıyor

Diyarbakır’ın Sur Belediyesine atanan Kayyım Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi sınırları içinde yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait 14 arsayı satışa çıkardı. Yerel seçimler öncesi taşınmazları satılığa çıkaran kayyım, tarım araziSİ olup imara açıldıktan sonra belediyenin düzenleme ortaklık payından arta kalan ve mülkiyeti belediyeye geçen arazileri, toplamda 44 milyon 123 bin TL teklif usulüyle ihaleye açtı. HDP Diyarbakır İl Örgütü konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısıyla karara tepki gösterdi.

Açıklamada bulunan HDP Milletvekili Remziye Tosun, “Yerel seçimlere üç ay kala belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlara dair alelacele alınan bu satış kararı kabul edilemez. Yasal olarak kendine tanınan görev ve yetki sınırlarını aşan kayyımın, 3 ay sonra değişeceği gün gibi ortadayken, Sur’daki 14 parselin yangından mal kaçırır gibi satışının yapılmaya çalışılması gayri ahlaki olduğu gibi, akıllara iktidar yandaşlarının giderayak kayrılması ve Sur’un talan edilmesini de getirmektedir” dedi.

KİMLİK YOK EDİLMEK İSTENİYOR

Arazilerin satışa çıkarılmasıyla Sur’un tarihi kimliğinin yok edilmek istendiğine işaret eden Tosun, “Topluma adeta kapatılmaya çalışılmakta, tarihi çalınmakta, Sur’da yaşayan halkımız göçe zorlanmaktadır. Kentsel dönüşüm adı altında Sur’un hafızası, sosyolojisi ve tarihi dokusu yok edilmekte, Sur ruhsuzlaştırılmaktadır. Şimdi de bu tarihi kent sömürge valileri tarafından yandaşlara peşkeş çekilmek istenmektedir” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)