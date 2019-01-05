05 Ocak 2019 07:25
Son Düzenlenme Tarihi: 05 Ocak 2019 07:37

Arjantin'de halk zamlara karşı sokağa çıktı, tencere-tava çaldı

Binlerce Arjantinli, tencere ve sert cisimlerle ses çıkararak, hükümetin elektrik, doğal gaz ve ulaşıma yapmak istediği zamları protesto etti.

Arjantin'de halk zamlara karşı sokağa çıktı, tencere-tava çaldı

Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

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    Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te halk, doğal gaz, elektrik ve ulaşımda uygulanacak yüzde 55'e varan zamları protesto etmek için akşam saatlerinde sokağa çıktı.

    Başkentin 11 farklı noktasında toplanan halk, ellerine aldıkları tencere ve farklı sert cisimlerle gürültü çıkararak, "Cacerolazo" ve "Ruidazo" adı verilen gösteri düzenledi.

    Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve politikalarını protesto ederek slogan atan ve ellerinde hükümet ve zam karşıtı dövizler taşıyan kitle adına yapılan açıklamada, "Burada kamu hizmetlerine yapılan zamları protesto ediyoruz. Hizmetlerin bir kısmını devlet karşılıyordu, bu şekilde ülkenin zenginliği eşit dağıtılıyordu. Artık bu hizmetleri özel şirketler sağlıyor ve devlet yardımları da kesilmiş durumda." denildi.

    Arjantin Devlet Başkanı Macri hükümetinin önceden verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten Arjantinliler, az kazanan kişilerin daha düşük vergilendirmeye tabi tutulmasını talep etti.

    Twitter'da açılan #RuidazoNacional tagı ülke gündeminde birinci sırada yer aldı.

    Akşam saatlerinde başlayan protestolar nedeniyle şehirde bazı caddelerin trafiğe kapanmasıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

    Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, 13 milyondan fazla kişinin yaşadığı Buenos Aires'te 2019 için elektrik kullanımına kademeli olarak yüzde 55, toplu ulaşıma yüzde 40 ve ulusal çapta doğal gaza yüzde 35 zam yapılacağı açıklanmıştı. (AA)

    Arjantin'de zam eylemi

    Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

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