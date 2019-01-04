Hürriyet gazetesinin Demirören Holding’e satılmasının ardından Hürriyet'in genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Fikret Bila, Halk TV ile anlaştı.

Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, ana haber bülteninde duyurdu.

FİKRET BİLA KİMDİR?

Fikret Bila, 1958 yılında Zonguldak‘da doğdu. 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1986 yılında yüksek ihtisasını tamamlayıp Gazi Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı.

Fikret Bila, 1980 yılında Sayıştay sınavını birincilikle kazanarak denetçi oldu. 1980-1986 yılları arasında Sayıştay Denetçisi olarak görev yaptı. 1986 yılında Sayıştay Daireler Kurulu Raportörlüğü’nden ayrılarak gazeteciliğe döndü.

Gazeteciliğe 1977 yılında Yankı Dergisi’nde başladı. 1986 yılında Nokta Dergisi’ne geçti. 1987 yılında da Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda göreve başladı. 1989 yılında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü bursuyla ABD’de mesleki kurslara katıldı. 1993 yılında İstihbarat Şefi, 1995 yılında da Milliyet Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı oldu.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda araştırmacı gazetecilik dersleri verdi.

CNN TÜRK‘te Ankara Kulisi programını sundu. Milliyet Gazetesi‘nin Ankara temsilcisi olarak çalıştı. Aynı gazetede Yön başlığı altında köşe yazıları yazdı.

7 Temmuz 1998 günü Makedonya gezisinde Başbakan Mesut Yılmaz ve heyetinin bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasında Fikret Bila da ağır yaralandı. Bu kazada sol gözünü kaybetti.

30 Temmuz 2013 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak‘ın yerine Fikret Bila getirildi.

Haziran 2016’da Milliyet gazetesinden istifa etti. 27 Nisan 2018’e kadar Hürriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yürüttü ve ardından bu görevinden istifa etti. (MEDYA SERVİSİ)