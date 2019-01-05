Deniz KAR

Ali YILMAZ

Antep

Son aylarda kriz dolayısıyla on binlerce işçinin işten atıldığı Antep’te İŞKUR’un 6 aylık geçici işçi alımı nedeniyle iki gündür sabahtan akşama kadar uzun kuyruklar oluşuyor. Kuyrukta Evrensel’e konuşan yurttaşlar, 6 aydır işsiz olduklarını söyleyerek, “Yazmaya gerek yok, Türkiye’nin işsizlik durumu ortada” diyorlar.

İŞKUR’un ‘toplum yararına program’ kapsamında Gaziantep’te belediye, kaymakamlık, müftülük gibi kurumlar bünyesinde temizlik personeli olarak alınacak iş başvurusuna iki günde binlerce kişi başvurdu. Başvurular ise devam ediyor. 15 Ocak 2019 ile 30 Haziran 2019 arasında çalışacak olan 870 kişinin arasına girmek için yağmura rağmen sabahın erken saatlerinde insanlar beklemeye başladı. Oluşan uzun kuyrukta bekleyenlerle konuştuk.

AŞ, EKMEK İÇİN KUYRUKTALAR

Evinde çocuğunu bırakıp İŞKUR önüne gelen bir kadın, “Normalde bir mesleğimiz yok, altı ay çalıştıracaklarmış ama yetmez” diye konuşuyor. Daha önce hastanede çalışan ve işten atılan bir kişiyle karşılaşıyoruz. Devlet hastanesinde çalıştığını, sözleşme yapamadıkları için işten atıldığını ve 5-6 aydır işsiz olduğunu öğreniyoruz. İşsizliğin yoğun olduğunu belirttikten sonra “Aş için, ekmek için bekliyoruz’’ sözlerini dile getiriyor.

BİRÇOK FABRİKADA ÜRETİM YOK

Tekstil fabrikasından çıkarılan ve 6 aydır işsiz olduğunu söyleyen bir başka işçi, fabrikada üretimin durduğunu ve Başpınar’da pek çok fabrikada da üretimin olmadığını dile getiriyor. Buradan umudun var mı sorusuna ise “Burası zor, artık kime kısmet olursa. Binde bir ihtimal” cevabını veriyor. Arkasında bekleyen bir başkası ise “Yazmaya gerek yok, Türkiye’nin işsizlik durumu ortada, o yüzden böyle” diyor.

İnşaat boyacısı olduğunu fakat işlerin durduğunu söyleyen Ekrem adında bir işçi, “Millet perişan, ekmeği bulamaz olduk. İş yok, işsizlik oranı gittikçe yükseliyor” ifadelerini kullanıyor. Yazın bile işin olmadığını belirten Ekrem, bu işsizliğin sebebini hayat pahalılığına bağlıyor. Arkasında duran Ahmet adında bir işçi de, “İşsizliğin sebebi ne olabilir. Önce işten çıkarıyorlar sonra İŞKUR’dan ücretsiz eleman alıyorlar. Başka ne olabilir sebebi” diyor. Mesleğinin ne olduğunu sorduğumuzda tekstil işçisi olduğunu yılbaşından önce işten çıkarıldığını söylüyor.

O KADAR OKU ASGARİ ÜCRET BİLE VERİLMESİN!

KUYRUĞUN arkalarına doğru ilerliyoruz. Karşımıza çıkan birisine ‘Neden bu kadar kalabalık’ diye sorduğumuzda “Antep bitmiş durumda. Altı aydır boş geziyorum. Dünden beri kalabalık bu şekilde, sabahtan beri sıra bekliyoruz. En az 10 bin kişi yazıldı” diyor. Üniversiteden çocuk gelişimi bölümünden mezun olduğunu söyleyen Fatma ise, mesleğini yapamadığını belirterek, “Özel okullar diyor ki; ‘1200 TL işine geliyorsa.’ Asgari ücret veren yok. Sen yüksek lisans gör, kaç yıl okul oku sonra 1400 lirayı zor al” diyor. 1 yıl milli eğitimde hizmetli olarak çalıştığını sonra yedeklemeye kaldığını söyleyen Fatma, “6 ay oldu daha bir şey yok” diyor. İŞKUR’un yaptığının çözüm olmadığını söyleyen Fatma, “Hadi işe alıyorlar 6 aylık, diğer 5-6 ay bu insan ne yesin ne içsin, çocuğuna ne getirsin, evine nasıl baksın. Alıyorsun madem kadro ver ya da çıkarma” diyor.