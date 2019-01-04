Doktorlar TUS başvurusu için istenen ücretin indirilmesini istiyor

Uzmanlık eğitimi için Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) başvurular başladı. ÖSYM doktorlardan başvuru için, Temel Tıp Bilimleri 216 TL, Klinik Tıp Bilimleri Sınavı 216 TL olmak üzere toplamda 432 TL istiyor. Doktorlar CİMER üzerinden ÖSYM’ye yazdıkları dilekçede TUS başvurusu için istenen ücretin indirilmesini talep etti.

TUS girmek için verilen toplam paranın 1000 TL’yi bulduğunu belirten doktorlar; “Çünkü bu sınav birçok ilde yüksek öğrenci sayılı tıp fakültesi olmasına rağmen ve birçok kez itiraz edilmesine rağmen maalesef ki sadece İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 şehirde yapılmaktadır. Bu 3 şehir dışında yaşayan öğrenciler ve hekimler sınava katılmak için 200-300 TL, en az 1 günlük konaklama ücreti olmak üzere 100-200 TL ödemek zorunda kalıyor” dedi.

Doktorların CİMER üzerinden ÖSYM’ye yazdığı dilekçe şöyle;

“Uzmanlık eğitimi için Tıpta Uzmanlık Sınavına gireceğim. 3 0cak 2019 da ÖSYM Sınav Kılavuzunu yayınladı. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri Sınavı her ikisi de 216 TL olmak üzere geçen sınav 350 (175+175) TL olan sınav ücreti 432 TL ye yükseltilmiş. 2015ten beri sınav ücreti alınırken Klinik ve Temel Bilimler Sınavı diye ayrı ücretler alınıyor. Oysaki Tıpta Uzmanlık Sınavı ilk yapıldığı 1989 yılından beri Klinik ve Temel Bilimler Sınavı şeklinde iki ayrı oturumda iki ayrı kitapçıkla yapılıyordu. 13 Nisan 2014 yılında yapılan yani 5 sene önce yapılan Tıpta Uzmanlık Sınav ücreti 80 TL’ydi. 2015 Nisan sınavında yüzde 25 artışla 100 TL olmuş. Bu her iki sınavda da sadece tek ücret istenmiş. Ancak o zaman da aynı şekilde iki oturumda iki farklı kitapçıkla aynı gün içinde yapılıyordu. 2016 Nisan sınavında bir anda Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Sınavı diye iki ayrı ücret istenmeye başladı ve 110+110 TL olmak üzere toplamda yüzde 120 artışla 220 TL istenmeye başladı. 2017 Nisan ayındaki sınavda 150+150 olmak üzere toplamda yüzde 36 artışla 300 TL istenmiş. 2018 Şubat ayında yapılan sınavda ise 175+175 olmak üzere toplamda yüzde 17’lik bir artışla 350 TL olmuş ve son olarak 2019 Şubat ayında yapılacak Tıpta Uzmanlık Sınavı için tam 82 TL’lik bir artışla 432 TL isteniyor. 5 sene içerisinden 352 TL artan sınav ücreti göz önünde bulundurularak 2017 KPSS sınavındaki gibi tekrar düzenlenilmesi hususunda gereğini arz ederim.” (HABER MERKEZİ)