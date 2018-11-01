Berkay UstabaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi

BerkinÂ Elvanâ€™Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 11 aydÄ±r tutuklu olan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Berkay UstabaÅŸ tahliye edilmedi.

Berkin Elvan’Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 11 aydÄ±r tutuklu olan Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri ve Ä°stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öÄŸrencisi Berkay UstabaÅŸ bugün görülen duruÅŸmada da tahliye edilmedi. DuruÅŸma 15 Ocak'a ertelendi.

Berkin Elvan'Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tutuklu olan üniversite öÄŸrencisi Berkay UstabaÅŸ'Ä±n “Kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri düzenleme, yönetme bunlarÄ±n hareketlerine katÄ±lma”, “ToplantÄ± veya yürüyüÅŸlere silahla katÄ±lma” ve “SilahlÄ± terör örgütüne üye olma” suçlamalarÄ±yla 19 yÄ±l hapis istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4 duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü.

AylardÄ±r hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kamayan UstabaÅŸ ÅŸunlarÄ± ÅŸöyledi: “Üç duruÅŸmadÄ±r mahkemeye gelme talebinde bulundum cevap alamadÄ±m. BeÅŸ ayrÄ± dilekçe yazdÄ±m. Herhangi bir gözaltÄ± olmadan kendi irademle ifade verdim. YargÄ±dan kaçmadÄ±m, kaçma ÅŸüphesi ile tutuklandÄ±m. YargÄ±dan kaçmadÄ±m ve oraya gelme isteyiÅŸim de bunun göstergesidir. Oraya çÄ±kÄ±p kendimi savunmak istiyorum.Ya siz beni tahliye edin bir sonraki duruÅŸmada oraya gelip savunma yapayÄ±m ve orada bu dosyayÄ± anlatayÄ±m ya da beni duruÅŸmaya getirin.”

Mahkeme, Berkay UstabaÅŸ'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek bir sonraki duruÅŸmayÄ± 15 Ocak'a erteledi. (HABER MERKEZÄ°)

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