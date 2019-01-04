Fransızların 4’te 3’ü Macron’dan memnun değil

Fransa’da hükümet politikalarına yönelik protestoların kitleselliği azalsa da, halkın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarından memnuniyetsizliği sürüyor.

Ülkenin önemli gazetelerinden Le Figaro ve Franceinfo internet siteleri adına anket yapan Odoxa ve Dentsu Consulting’in verilerine göre, Fransızların dörtte üçü Cumhurbaşkanı’nın politikalarından memnun olmadığını söyledi.

Euronews’un aktardığına göre, 2 ve 3 Ocak’ta yapılan ankette bini aşkın kişiye, Macron ve politikaları soruldu. Katılımcıların yüzde 75’i devlet yönetiminden memnun olmadıklarını dile getirirken, sadece 25’lik bir kesim Macron’un politikalarını desteklediklerini açıkladı. Ankete katılanların yüzde 54’lük kesimi işsizliğin düşürülüp ülkedeki satın alma gücünün artırılmasını istiyor.

HALK PROTESTOLARI DESTEKLİYOR

Ankete katılanların yüzde 55’i ise Sarı Yelekliler hareketini desteklediğini ve protestoların devam etmesi gerektiğini belirtti. Protestoların başladığı kasım ayında yapılan anketlerde bu oran yüzde 66 civarında açıklanmıştı.

Macron yönetimi altındayken Fransa, Danimarka’yı da geçerek Avrupa Birliği’nin vergi yükü en ağır devleti oldu. (DIŞ HABERLER)