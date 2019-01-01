Adana'da Demirtaş pankartı indirildi, soruşturma açıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana İl Örgütü binasının dış cephesine asılı önceki dönem Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ın posterinin olduğu "AİHM kararlarına uyulsun. Seçilmişler Serbest Bırakılsın" ve "Yurttaş Yoldaş Arkadaş Demirtaş" pankartını polislere indirtip, soruşturma başlattı.

Savcılık, İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce Demirtaş'a "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nce onaylanmasına atıf bulunarak, asılan pankartları "suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla suç unsuru saydı. Savcılık pankartı asanların bu suçu işlediğini belirtip, sorumluların ifadelerinin alınmasını istedi.



Savcılığın bu kararı doğrultusunda ise, dün akşam saatlerinde polis, HDP il örgütü binasına gerek suç unsuru olarak değerlendirilen pankartları indirdi. Polisler, savcılık talimatıyla asılan pankartlar hakkında soruşturma açıldığını ve pankartı asanlar ile İl Eş başkanları Gülseren Tural ve Mehmet Mahsun Eriğ, hakkında asılan pankartlardan ötürü "suç ve suçluyu övmek" iddiasıyla soruşturma açılacağını belirterek, ayrıldı.

Eş başkanların önümüzdeki günlerde emniyete giderek ifade verecekleri öğrenildi. (Adana/MA)