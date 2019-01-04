40. sanat yılı için yazılar: ‘Bir Dünya Şarkısı Şükrü Erbaş’
Şair Şükrü Erbaş'ın 40'ıncı sanat yılı için Burak Abatay tarafından hazırlanan kitapta 30'a yakın kişi Erbaş'ı anlattı.
Şükrü Erbaş için hazırlanan 'Bir Dünya Şarkısı Şükrü Erbaş' kitabının kapağı | Arkaplan fotoğrafı: Mockup Photos
BirGün editörü Burak Abatay, Türk şiirinin usta isimlerinden Şükrü Erbaş’ın 40’ıncı sanat yılı adına bir kitap hazırladı.
Kırmızı Kedi Yayınları etiketiyle çıkan “Bir Dünya Şarkısı Şükrü Erbaş” kitabında Burak Abatay, Semih Gümüş, İlknur Özdemir, Haydar Ergülen, Ahmet Telli, Semih Poroy, Ethem Baran, Aydın Çubukçu, Abdullah Ataşçı, Bedia Koçakoğlu, İsmail Mert Başat, Şehmus Ay, Eray Canberk, Hüseyin Şahin, Deniz Durukan, Betül Dünder, Rahmi Emeç, Şeref Bilsel, Mahmut Temizyürek, C. Hakkı Zariç, Fatin Kanat, Kenan Kocatürk, Zeynep Altıok Akatlı, Mehmet Özer, Eren Aysan, Emel İrtem, Didem Gülçin Erdem, Gökçenur Ç., Selahattin Yolgiden’in yazıları bulunuyor.
Yazarlar, Erbaş ile ilgili kendilerini etkileyen yazıları kaleme aldı. Kitap, “Şükrü Erbaş’ın ilk şiiri Varlık dergisinin Şubat 1978 sayısında yayımlandı” cümlesiyle başlıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)