ÅžÃ¼krÃ¼ ErbaÅŸ: Ä°nsana deÄŸmeden yaÅŸÄ±yorsak Ã§Ã¼rÃ¼yoruz demektir

Åžair ÅžÃ¼krÃ¼ ErbaÅŸ, MMO Kocaeli Åžubesiâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi etkinlikte okuyucularÄ±yla bir araya geldi.

TMMOB Makine Mühendisleri OdasÄ± (MMO) Kocaeli Åžubesi aylÄ±k düzenlediÄŸi üye kahvaltÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi. KahvaltÄ± sonrasÄ±nda ÅŸair Åžükrü ErbaÅŸ'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söyleÅŸi düzenlendi.

Üye kahvaltÄ±sÄ±nda konuÅŸan MMO Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Murat Kürekçi, “Her ay üyeliklerimiz, eÅŸleri ve çocuklarÄ±yla düzenli olarak kahvaltÄ±da buluÅŸuyoruz. Bu kahvaltÄ±ya Åžükrü ErbaÅŸ'Ä± konuk ettik. Onun gibi toplumsal duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan nitelikli yazar, ÅŸair ve sanatçÄ±larÄ± aÄŸÄ±rlamayÄ± düÅŸünüyoruz” diye konuÅŸtu.

Kocaeli Yüksek ÖÄŸrenim DerneÄŸi'nde (KYÖD) kahvaltÄ± sonrasÄ± gerçekleÅŸtirilen söyleÅŸide ÅŸiir severlere seslenen Åžükrü ErbaÅŸ, “Ben ilk dizeyi yazdÄ±ÄŸÄ±m günden beri insanÄ±n yabancÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±, yalnÄ±zlaÅŸmasÄ±nÄ± ve birbirini tetikleyen, körükleyen bu iki ÅŸeyi yazÄ±yorum” dedi. Ä°nsana deÄŸmenin önemine deÄŸinen ErbaÅŸ, “YabancÄ±laÅŸmadan, yalnÄ±zlaÅŸmadan iyilik güzellik doÄŸmaz. Bu yabancÄ±laÅŸmanÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Biz baÅŸka bir insana deÄŸmeden yaÅŸÄ±yorsak çürüyoruz demektir” diye konuÅŸtu.

'ÅžÄ°Ä°R SOL MEMENÄ°N ALTINDAKÄ° CEVAHÄ°RE DOKUNUR'

Åžiirlerinden söz eden ErbaÅŸ, “Bizler benzer hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±, kÄ±rgÄ±nlÄ±klar yaÅŸayan insanlarÄ±z. Benim dizelerimde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z semtlerde, evlerde, bu siyasal düzende yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n resmini görüyorsunuz. Ben de yazdÄ±klarÄ±mÄ±n ete kemiÄŸe bürünmüÅŸ halini sizde görüyorum” ifadelerini kullandÄ±. Åžiirlerinde hayat görüÅŸünün, inandÄ±ÄŸÄ± etik, ideoloji ve sanat anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErbaÅŸ, “Ben ÅŸiirin insanlarÄ±n sol memesinin altÄ±ndaki cevahire dokunarak unuttuklarÄ± bir ÅŸeyi hatÄ±rlatacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum” dedi.

Åžiirlerinin yazÄ±lÄ±ÅŸ süreçlerinde de bahseden ErbaÅŸ, ÅŸiir severlerin sorularÄ±nÄ± da cevapladÄ±. SöyleÅŸinin ardÄ±ndan ErbaÅŸ kitaplarÄ±nÄ± imzaladÄ±. (Kocaeli/EVRENSEL)

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