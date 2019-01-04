Burak Yılmaz, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın, transferi konusunda görüşmelere başladığını duyurduğu ve dün gece siyah-beyazlıların Antalya kampına katılan Burak Yılmaz, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

AA'nın haberine göre Siyah-beyazlıların, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Burak Yılmaz da takımla sahada yer aldı.

İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı yanına çağırarak, futbolcularıyla konuşma yaptı. Burak'ın transferiyle ilgili konuşma sonunda futbolcular, yeni takım arkadaşlarını alkışladı.

Şenol Güneş'in konuşmasının ardından siyah-beyazlı takımın Antalya'daki ilk antrenmanı başladı.

Öte yandan idman öncesinde siyah-beyazlı futbolcular takım halinde poz verdi.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'A 8.5 MİLYON LİRA ÖDEYECEK

Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz transferi için Trabzonspor'a 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecek. Burak Yılmaz ise Trabzonspor'dan 2 milyon 155 bin avro tutarındaki alacağından da 450 bin avro indirim yaptı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.

Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,

Uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır."

KARİYERİ

33 yaşındaki Burak Yılmaz, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'la çıktığı 7 maçta 5 gol attı. Yılmaz geçtiğimiz sezon 25 maçta 23 gol atmıştı.

Kariyerine Antalyaspor'da başlayan, 2006/07'de Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz daha sonra Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beijing Guoan'da oynadı. 385 lig maçında 199 gol atan Burak Yılmaz, 52 milli maçta 23 gole imzasını koydu.

Burak Yılmaz, 2012'de Trabzonspor, 2013'te Galatasaray'la gol kralı oldu. (SPOR SERVİSİ)