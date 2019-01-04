04 Ocak 2019 10:26
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
Yaklaşık 3 aydır tedavisi süren Mehmet Ali Erbil’in bir süre önce normal odaya alındığı ancak 5 gün sonra yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı aktarıldı.
Fotoğraf: mehmetalierbil/Instagram
Yaklaşık üç aydır hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil’in durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alındığı ancak 5 gün sonra yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı aktarıldı.
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre steril ortamda aile fertlerini gören, onlarla sohbet eden Erbil’in, sağlık durumunun kötüleşmesiyle tekrar solunum cihazına bağlandı.
Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil, Instagram hesabında babasıyla paylaştığı fotoğrafına “Yoğun bakımda 77. gün. Dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Tek inandığım toplu duanın gücü” notunu düştü. (HABER MERKEZİ)