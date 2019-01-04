Pendik açıklarında bir yük gemisinde yangın

Pendik açıklarında Mark adlı bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gemideki 15 mürettebatın kurtarıldığını duyurdu. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Togo bandıralı Mark isimli kuru yük gemisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Pendik sahiline polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı. Yangına, Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları ise sürüyor.

15 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Polis botu gemide bulunan 15 mürettebatı bota alarak kurtarmış ve Kartal Limanına çıkarmıştır. Gemiye Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörleri müdahale ediyor." dedi.

Beyrut'tan gelerek 2 Ocak'ta Pendik açıklarına demirleyen ve sahibi Türk olan kuru yük gemisindeki mürettebatın da yabancı uyruklu olduğu bildirildi. (İstanbul/AA)

Fotoğraf: DHA