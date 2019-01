ABD Temsilciler Meclisi Başkanı seçilen Pelosi: Bu duvarı yapmıyoruz

ABD'de yapılan 6 Kasım ara seçimlerinin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yemin ederek Kongrenin 116. dönemindeki görevlerine resmen başladı. İlk olarak Demokrat Vekil Nancy Pelosi'nin Temsilciler Meclisi başkanı seçildiği törende aralarında Michigan eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne seçilen Filistin asıllı Müslüman Rashida Tlaib ve Minnesota eyaletinden Somali asıllı Müslüman İlhan Omar'ın da bulunduğu 435 üye yemin etti.

PELOSI: BU DUVARI YAPMIYORUZ

Temsilciler Meclisi Başkanı seçilen Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Meksika'ya duvar" projesinin hayata geçirilmeyeceğini söyledi. Trump'ın duvar için istediği 5 milyar dolarlık fon reddedildi. Bunun yerine, 13 gündür bu kriz nedeniyle kapalı konumda olan federal hükümeti işler hale getirmesi amaçlanan alternatif fon paketi, Trump'ın veto tehdidine rağmen onaylandı.

BBC'nin haberine göre bu iki aşamalı pakette, sınırın fiziki güvenliğini artırması için ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na 1.3 milyar dolar, teknik takip ve diğer teknolojiler için de bazı başka sınır güvenlik kurumlarına 300 milyon dolar kaynak ayrılıyor.

Konuya dair açıklamasında "Bu duvarı yapmıyoruz." diyen Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, "Bunun siyasetle de alakası yok. Bunun, iki ülke arasında hiç de ahlaki olmayan bir duvarla alakası var. Bu eski kafalı bir düşüncenin ürünü. Ayrıca maliyeti de uygun değil." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Temsilciler Meclisi'nde bu süreç devam ederken, Instagram hesabından, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine atıfla, "Duvar Geliyor" (The Wall is Coming) paylaşımı yaptı.

TRUMP'IN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN TASARI

Öte yandan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Brad Sherman, Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını öngören bir tasarı sunacağını açıkladı.

The Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Trump'a, eski FBI Başkanı James Comey'i kovarak hukuka engel olmanın da dahil olduğu birçok suçlama yönelten Sherman, "Bu tasarının sunulması için tüm nedenler mevcut. Donald Trump, her geçen gün Beyaz Saray'dan ayrılmasının ülkemiz için iyi olacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)