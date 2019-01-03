BAİBÜ öğrencileri, ulaşımla ilgili topladıkları imzaları iletti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, şehir merkezi ile üniversite kampüsü arasındaki ulaşım sorunlarının çözülmesi talebiyle topladıkları imzaları Bolu Belediyesi ulaşım birimine teslim etti. İmzaları teslim ettikten sonra belediye binası önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, taleplerini dile getirdi.

Basın açıklamasını öğrenciler adına basınla paylaşan Gizem Parça, uzunca bir zamandır ulaşıma dair problemlerinin çözülmesi için beklediklerini fakat konunun muhataplarının bu talepleri dikkate almadığını belirtti. Ulaşım sorununun sadece üniversite öğrencilerinin problemi olmadığının ifade edildiği açıklamada "Bu sorun, Tıp Fakültesinde tedavi görmek isteyen binlerce kişinin de etkilendiği, Bolu’nun en büyük sorunlarından bir tanesidir. Her sabah yüzlerce hasta Tıp Fakültesinde tedavi olabilmek için otobüslere biniyor. Hem öğrenciler hem hastalar sağlıklı bir yolculuk gerçekleştiremiyoruz. Onlarca kişi ayakta, tıka basa yaklaşık yarım saat süren bir eziyeti her gün çekmek zorunda kalıyoruz. Artık bu eziyete bir son verilmesini yetkililerden talep ediyoruz" denildi.

Öğrenciler, taleplerini şöyle sıraladı:

Ulaşım fiyatlarına yapılan zamların düşürülmesi

Otobüs seferlerinin arttırılması

Otobüslerin kapasitesinden fazla kişi almaması

Otobüs güzergahlarının öğrencilere yönelik düzenlenmesi (Mimarlık-Mühendislik fakültesi, İlahiyat fakültesi önünden araçların geçişinin sağlanması)

Otobüs kalkış/sıra süresinin az olmasından dolayı öğrenci kuyruklarının uzamasına çözüm bulunması

Kart dolum noktalarındaki makinelerin arıza kontrollerinin düzenli olarak yapılması

Tıp-Araştırma hastanesinden boş otobüslerin kaldırılması

Kampüs içi ulaşım yapan ring hattının ücretiz olması

(Bolu/EVRENSEL)