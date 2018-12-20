BAİBÜ’de ulaşım sorunlarıyla ilgili imza kampanyası

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri şehir merkezi ile üniversite kampüsü arasındaki ulaşım sorunlarına ve pahalılığa karşı imza kampanyası başlattı.

Ulaşıma sık sık yapılan zamlar, balık istifi ulaşım şartları nedeni ile üniversite öğrencileri bir süredir başta yetkililere olmak üzere seslerini duyurmaya çabalıyor. Ancak buna rağmen koşullarda hiç bir değişiklik meydana gelmedi. Son olarak Bolu Belediyesine verilmek üzere imza kampanyası başlatan üniversiteliler daha şimdiden binlerce imza topladı. Önceki akşam ve dün akşam sosyal medya aracılığı ile seslerini duyurmaya çalışan üniversiteliler önümüzdeki hafta içerisinde topladıkları imzaları belediyeye sunacak. Üniversiteliler sosyal medyada #ucuzNitelikliUlaşımİstiyoruz hastagi ile yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdiler.

İşte öğrencilerin talepleri:

Ulaşım fiyatlarına yapılan zamların düşürülmesi

Otobüs seferlerinin arttırılması

Otobüslerin kapasitesinden fazla kişi almaması

Otobüs güzergahların öğrencilere yönelik düzeltilmesi (Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi önünden araçların geçişinin sağlanması)

Otobüs kalkış/sıra saatlerinin sınırlı olmasından dolayı öğrenci kuyruklarının uzamasına çözüm bulunması

Kart dolum noktalarındaki makinelerinin arıza kontrollerinin düzenli olarak yapılması

Tıp-Araştırma hastanesinden boş otobüs kaldırılması

Kampüs içi ulaşım yapan ring hattının ücretinin makul bir seviyeye çekilmesi ya da tamamen ücretsiz olması

(Bolu/ EVRENSEL)