Kriz varsa latex eldiven yok

Dilek KILINÇ

Bilgesu YURDAKUL

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Biraz staj sömürüsü biraz Manisa ayazı bunları takiben 3 haneli doğalgaz faturaları…

Pazara çıktığımızda 1 kilo domates alacak paramızın olmadığı fakat birtakım hükümet yetkililerinin televizyonlarda her gün “kriz mriz yok bunlar hep spekülasyon” naraları attığı günlerden geçerken kriz gerçeği bir kere daha staj yaptığımız hastanede karşımıza çıkıyor.

Krizin etkileri Hafsa Sultan Hastanesi’nde de dönemin başında kendini göstermeye başlamıştı. “Kızım benim hastaneye yatışım yapılacak ama öncesinde bunları almam gerektiği söylendi” diyerek ellerinde uzunca alışveriş listeleriyle gezen hastalar, hastaneye sipariş üzerine getirdiği kalp pillerini ekonomik gerekçelerle alamayan hastane yönetiminin hezeyanına uğrayan medikalciler ve kalp pili bekleyen, hayati tehlikeleri olmadığı gerekçesiyle ameliyatları durdurulan hastalar… Kriz sancıları böyle böyle kendini gösterirken hastane yönetimi durur mu? Yine herkesi hayretler içinde bırakan bir kemer sıkma politikasıyla karşımıza çıkıyor: “Öğrenci hemşirelere latex eldiven yok, poşet eldiven giysinler!”

MESLEKİ ÖRGÜTLENME

Bütün bunlar düşüldüğünde “Krizin faturasını kimler ödüyor?” sorusu şüphesiz bir kere daha akıllara düşecektir. Ayda en az 32 saat ücretsiz staja çıkan ve bunun karşılığında yemekleri bile karşılanmayan hemşirelik öğrencileri bu sorunun cevabıyla her gün yüzleşiyor.

Yaşadığımız hayatı değiştirmek ve mesleğimizi daha iyi bir noktaya getirmek mesleki örgütlenme ile bizim ellerimizde. 2019 yılı okullarımızdaki topluluklarda, kulüplerde, öğrenci derneklerinde bir araya gelip taleplerimizi dile getirdiğimiz bir yıl olsun.