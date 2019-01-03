HDP eski Milletvekili Sibel Yiğitalp için 26 yıl hapis istemi

HDP’nin eski vekili Sibel Yiğitalp hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 16 eylem ve açıklama gerekçe gösterilerek 4 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. İddianame, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Yiğitalp’in milletvekilliği döneminde katıldığı cenaze törenleri, toplantı, basın açıklaması ve mitinglerde yaptığı konuşmalar suçlama konusu yapıldı.

DAVALARI BİRLEŞTİRME TALEBİ

Açılan davanın, Yiğitalp’in hakkında daha önce “örgüte üye olmak”, “örgüt propagandası yapmak” “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak”, “halkı kanunlara uymamaya tahrik” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” iddiasıyla 11 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davayla birleştirilmesi talep edildi. (Diyarbakır/MA)