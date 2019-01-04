Kimliği yok diye tedavi edilmeyen Afgan mülteci yaşamını yitirdi

Metehan UD

İzmir

İzmir’de kimliği olmadığı için gittiği hastanede tedavi edilmeyen diyaliz hastası Afgan mülteci Seyyit Soltan Hüseyini ertesi gün kaldırıldığı acil serviste yaşamını yitirdi. Seyyit’in kardeşi Leyli Hüseyini, başka mültecilerin ölmemesi için sorumluların yargılanmasını istedi.

12 Aralık günü İzmir’de Afgan bir mülteci sessiz sedasız yaşamını yitirdi. Mevzuattaki süre ve kimlik prosedürü Seyyit’in sağlık hakkına erişimini engelleyerek yaşamına mal oldu.

Seyyit ve Leyla Hüseyini önce İran’da yaşamaya çalıştı. İran’da yaşam koşulları mülteciler için uygun olmadığından kasımda Van üzerinden Türkiye’ye geçiş yaptılar. Van’da İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen 10 günlük yol izin belgesi ile Afyon’a gönderildiler. Burada göç idaresine başvuran Hüseyini kardeşler 10 günlük sürenin geçmiş olması gerekçe gösterilerek geri çevrildiler. Uluslararası koruma süreci başlatılmadığı gibi göç idaresinden, şehri terk etmeleri istendi.

HASTANE GERİ ÇEVİRDİ, BELGE İSTEDİ

Diyaliz hastası olan 41 yaşındaki Seyyit Soltan Hüseyini, Afyon’da tedavi olmakta güçlük çekince İzmir’e akrabalarının yanına geldi. 11 Aralık günü İzmir’de bir devlet hastanesine giden Seyyit kimliği olmadığı gerekçesiyle tedavi edilmedi. Hastaneden, muhtarlık ya da il göç idaresinden yazı getirmesi istendi. Ama Hüseyini kardeşler evrak almak için uğraşsalar da alamadılar. Eve dönen Seyyit ertesi gün rahatsızlığı ilerleyince ambulans çağrıldı ama Seyyit kurtarılamadı. Seyyit’in cenazesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 Aralık’ta düzenlenen ölüm belgesinden bir hafta sonra Afganistan’a yollandı. Seyyit için otopsi işlemi de yapılmadı.

KARDEŞİ: ŞİKAYETÇİ OLMAK İSTİYORUZ

Gazetemizew konuşan Seyyit’in kardeşi Leyli, belgenin Türkçe olmasından kaynaklı ‘10 günlük süre hakkı’nda bilgilerinin olmadığını belirterek, “10 gün geçtiği için bir daha Afyon’a gitmemizi istediler ancak ne maddi durum ne de abimin sağlık durumu buna uygundu. Afyon’da hastaneye gittiğimizde korkutulduk, ‘Siz buraya gelemezseniz. Bir daha gelirseniz polise haber veririz, sınır dışı ederler’ dediler. Biz de abimin tedavisi için bir umut İzmir’e geldik. Kimliği olsaydı abim şimdi yanımda olacaktı. Biz başka bir mültecinin de başına böyle bir sorun gelmemesi için şikayetçiyiz. Hukuki destek istiyoruz” dedi.

YETKİ TÜRKİYE’YE DEVREDİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 10 Eylül 2018 tarihi itibariyle Türkiye’de kayıt alma işlemlerini sonlandırdığını duyurmuştu. Bu tarihten itibaren kayıt alma işlemleri Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

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