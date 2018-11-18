Ä°nternette Adil KullanÄ±m NoktasÄ± 1 Ocakâ€™ta kalkÄ±yor

'AKNâ€™nin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla aboneler herhangi bir dilekÃ§e vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave Ã¼cret alÄ±nmayacak'

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, 1 Ocak 2019 itibarÄ±yla Adil KullanÄ±m NoktasÄ±’nÄ±n (AKN) tamamen kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, “AKN’nin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alÄ±nmayacak” dedi.

Turhan, bilgi ve iletiÅŸim teknolojilerinde yaÅŸanan geliÅŸmelere paralel olarak internet eriÅŸim hÄ±zÄ± ve veri miktarÄ±nÄ±n kullanÄ±cÄ±lar için önemli göstergeler haline geldiÄŸini, AKN uygulamasÄ±yla veri indirme hÄ±zÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesinin önem kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bu kapsamda, limitsiz olarak tanÄ±tÄ±lan paketlerde AKN veri miktarÄ± ve AKN sonrasÄ± eriÅŸim hÄ±zÄ±nda tüketici nezdinde ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 1 MayÄ±s’ta kademeli geçiÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Turhan, 1 Ocak 2019 itibarÄ±yla AKN’nin tamamen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla veri indirme ve eriÅŸim hÄ±zÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Turhan, kullanÄ±cÄ±larÄ±n belirli bir kotayÄ± aÅŸmasÄ± durumunda internet hÄ±zÄ±nÄ±n yavaÅŸlamasÄ±na neden olan AKN uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirildiÄŸini ve kapasitenin artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸöyle devam etti:

“Bu hizmeti veren iÅŸletmeci operatörler 1 Ocak 2019 itibarÄ±yla uygulamayÄ± kaldÄ±racak. Kapasitenin üzerinde kullanÄ±mda yavaÅŸlama oluyordu. Herkesin interneti eÅŸit kullanmasÄ± amacÄ±yla getirilen AKN, internet altyapÄ±sÄ±nÄ±n gittikçe geliÅŸmesi ve kapasitesinin artmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla artÄ±k kaldÄ±rÄ±lacak ve internet kullanÄ±mÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirilmeyecek. AKN’nin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alÄ±nmayacak.”

Turhan, AKN’nin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan internet paketi dÄ±ÅŸÄ±nda bir ücretin alÄ±nmayacaÄŸÄ±na dikkati çekerek, söz konusu paket ücretlerinin ÅŸirketler arasÄ±ndaki rekabete göre belirlendiÄŸini, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) tarafÄ±ndan da rekabetin denetlendiÄŸini dile getirdi.

AKN NEDÄ°R?

AKN uygulamasÄ±, “Åžebeke kaynaklarÄ±nÄ±n tüm kullanÄ±cÄ±larÄ±n aynÄ± kalitede hizmet alabilmesine imkan saÄŸlamak ve tüm abonelerin internete girmeleri durumunda ÅŸebeke üzerinde oluÅŸan yoÄŸunluÄŸun dengelenmesi” gerekçesiyle kullanÄ±lÄ±yor.

Ay içinde belirtilen “download” miktarÄ± aÅŸÄ±lÄ±rsa AKN devreye giriyor. Miktar aÅŸÄ±lmazsa, eriÅŸim hÄ±zÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmuyor.

AKN aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 8/16/24/50/100 Mbps’ye kadar olan hÄ±zlar sÄ±rasÄ±yla 3/5/8/16/24 Mbps’ye kadar düÅŸürülüyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 16:51

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