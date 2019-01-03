03 Ocak 2019 14:13
Evli olduğu kadını ve 7 aylık bebeği darbetti, serbest bırakıldı
Konya'da 7 aylık bebeği ve evli olduğu kadını darbeden zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraf: DHA
Konya Merkez Selçuklu’da Mehmet K., ağlıyor diyerek 7 aylık bebeği ve evli olduğu Fadime K.’yi darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.
Konya’da Mehmet K., evli olduğu Fadime K. ve 7 aylık bebeklerini darbettiği için gözaltına alındı. Ancak Mehmet K. emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın ardından anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı, evde yapılan aramada av tüfeği bulundu. (Konya/AA)