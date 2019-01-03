Salihli'de Hacıbektaşlı Mahallesi halkı JES'e karşı direnişe geçti

Özer AKDEMİR

Manisa Salihli’ye bağlı Hacıbektaşlı Mahallesi halkı, mahallelerinde açılmak yapılmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) karşı direnişe başladı. Yılbaşı öncesi JES şirketinin çalışmalarına engel olup durduran mahalleli, dün akşam direniş çadırı kurarak şirketin kullandığı yolu kapattı.

JES ALANINA KOMŞU ÜÇ OKUL VAR

Fotoğraf: Evrensel

Hacıbektaşlı Mahallesi halkı JES’lerin sağlığa, çevreye ve tarıma yaptığı zararlara dikkat çeken ve yaşam alanlarında JES istemediklerini belirten dilekçeleri Salihli Kaymakamlığı, Manisa Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdi. JES yapılmak istenen alanın yanında üç tane okulun olduğunu, okulların yurdu ve spor salonu bulunduğunu belirten mahalleli, bir de yeni ilkokul projesi olduğunu dile getirdi.

'AYDIN HALKININ ÇARESİZLİĞİNİ GÖRDÜK'

Mahalleli bugün direniş çadırının önünde yaptığı basın açıklamasında bir kez daha JES istemediklerini belirterek, proje iptal edilene kadar direnişe devam edeceklerini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

Anayasanın devlete ve yurttaşa verdiği çevreyi koruma ödevini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Hacıbektaşlılar, JES’lerle ilgili endişelerini şöyle dile getirdi: Aydın'da yaşayan yurttaşların çaresizliklerini gördük. Buharkent'te doğanın nasıl yok olduğunu gördük. Alaşehir yavaş yavaş ölüyor ve onların çaresizliklerini gördük. Sıra bizim topraklara geldi.

Yerin 2500 metre altında çıkan zehirli akışkanları solumak istemediklerini belirten Hacıbektaşlı halkı, “JES’leri besleyen bu kuyulardan çıkan akışkanın çevreye verdiği zararları gözlerimizle gördük. Şirketin Yılmazköydeki JES’leri nedeniyle arılar ölüyor. Zeytin ağaçları kurumaya başladı” dedi.

'JES GİDENE KADAR DİRENECEĞİZ'

30-40 yıllık ömrü olan JES şirketinin bölgeden gittikten sonra ovaların verimsizleşeceğini, insanların kanserle cebelleşeceğini, içme ve sulama sularının kalmayacağını belirten mahalleli, “Bu ovalardaki binlerce çiftçi, binlerce işçi, işsiz ve çaresiz kalacak” dediler. Mahalleliler şirkete yolu kullandırtmayacaklarını, JES gidene kadar direneceklerini belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

Basın açıklamasına Hacıbektaşlı, Çukuroba, Yenipazar’da yaşayan yurttaşların yanı sıra Salihli Çevre Derneği üyeleri de katıldı.