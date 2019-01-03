'Türkiye'den göç' NY Times'ta: İnsanlar tehdit altında hissediyor

New York Times, Türkiye’den yurt dışına göçü işlediği haberinde göçün başlıca nedenleri olarak “kayırmacılık ve artan otoriterleşmeyi” gösterdi.

“Erdoğan'ın vizyonuna hararetle karşı çıkan Türkler, yeteneklerini ve varlıklarını da alarak, sürüler halinde ülkeyi terk ediyor” başlıklı Carlotta Gall imzalı haberde “Ülkenin kuruluşundan bu yana ilk kez, kültür ve iş hayatına yön veren üst sınıf ailelerin Türkiye'yi terk ettiği” belirtildi.

BBC Türkçe'nin yansıttığı haberde çok sayıda kişinin de Yunanistan, Portekiz ve İspanya'dan mülk alma yoluyla göç yolunu kullandığı da kaydedildi.

KÜRESEL VARLIK GÖÇÜ İNCELEMESİ

New York Times’ın haberinde, Küresel Varlık Göçü İncelemesi'nin (Global Wealth Migration Review) Türkiye'ye ilişkin verileri de yer aldı. Buna göre 2016 ile 2017 yılları arasında, Türkiye’nin varlıklı diliminin yüzde 12’sine denk gelen, en az 12 bin dolar milyoneri, servetlerini yurt dışına aktardı.

AfrAsia Bankası tarafından hazırlanan Küresel Varlık Göçü İncelemesi raporuna göre, bu varlıkların çoğu Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşındı.

Aynı rapora göre, İstanbul varlık göçü yaşanan yerler sıralamasında yedinci sıraya yükselmiş durumda.

ÜLKER ÖRNEĞİ VERİLDİ

Gazete varlık göçüne örnek olarak Murat Ülker’in sahibi olduğu Yıldız Holdingi örnek gösterdi. Haberde, holdingin, özellikle sosyal medyada Gülen hareketi ile ilişkilendirilmesi sonrası sert eleştirilerin odağı olduğu hatırlatıldı.

Haberde Erdoğan'ın paralarını yurt dışına çıkaran patronlar için “hain” tanımını kullandığı hatırlatıldı.

'ERDOĞAN'IN TOPLUMU DEĞİŞTİRME ÇABASININ SONUCU'

Gazeteye konuşan İstanbul merkezli bir hukuk firmasının sahibi olan Mehmet Gün, “Özellikle darbe girişimi sonrası milyarlarca dolar Türkiye'yi terk etti. İnsanlar kendilerini tehdit altında hissediyor” dedi.

Haberde sözlerine yer verilen isimlerden KONDA araştırma şirketinin Genel Müdürü Bekir Ağırdır, göçün nedeni için, “Erdoğan'ın toplumu değiştirme çabasının sonucu” değerlendirmesini yaptı.

New York Times'ın haberinde, Türkiye'den İngiltere'ye girişimci göçüne ilişkin de röportaj ve veriler yer aldı. Yine darbe girişimi sonrası politik sığınma taleplerindeki artışa ilişkin verilere de yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında artışla, 253 bin 640 kişi Türkiye'den göç etti. (HABER MERKEZİ)

Yurt dışına göç bir yılda yüzde 63 arttı