Balkan ülkelerinde kadınlar jinekolog travmalarını anlatıyor

Balkan ülkelerinde jinekolojik tedavi ve müdahale süreçlerindeki travmatik deneyimlerini paylaşan kadınlar, #MeToo (Ben de) hareketine benzer bir sosyal kampanya başlattı.

Anestezi yapılmadan, elleri kolları tutularak kürtaj ya da biyopsi olduklarını söyleyen bazı kadınlar, fiziksel acının yanında, doktorların hakaretine de uğradıklarını öne sürdü.

O kadınlardan biri, doktorunun biyopsi sırasında kendisine "Seks yaparken ağlamadın, şimdi de kapa çeneni" dediğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'de yayımlanan Telegraph gazetesinin haberinde kadınları cesaretlendiren Hırvatistan'da Meclis kürsüsünde bir kadın milletvekilinin yaptığı konuşma oldu. Ivana Nincevic-Lesandric, kürsüde düşük yaptıktan sonra gittiği hastanede yaşadığı ağrılı kürtaj deneyimini anlattı. "Kollarımı ve bacaklarımı bağladılar ve kürtaja başladılar. Hayatımın en zor 30 dakikasıydı ve her saniyeyi hatırlıyorum" diyen milletvekili, erkeklerin çoğunlukta olduğu Meclis'e şu soruyu yöneltti: "Bu durumu değiştirmeyi düşünüyor musunuz ve ne zaman?"

'SEKS YAPARKEN AĞLAMADIN, ŞİMDİ DE KAPA ÇENENİ'

Hırvat siyasetçinin tedavi gördüğü hastane ise suçlamaları reddetti. Ancak bu olay sonrası, ülkedeki yüzlerce kadın, jinekolog ve ameliyat koltuğunda yaşadıkları acılı ve aşağılayıcı deneyimleri paylaşmaya başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, doktorunun biyopsi sırasında kendisine "Seks yaparken ağlamadın, şimdi de kapa çeneni" dediğini yazdı.

'AĞLADIĞIM İÇİN ŞIMARIK OLMAKLA SUÇLANDIM'

Bir başka kadın ise, "Ellerimi, bacaklarımı ve başımı tuttular. Doktor ağladığım için beni şımarık olmakla da suçladı" dedi. Hırvat ebeveyn hakları kuruluşu RODA, bu ve benzeri 400 tanığın hikayesini derledi. Hak savunucuları da bu hikayeleri, Hırvatistan'daki pek çok şehrin sokaklarında sesli okudu. Sağlık Bakanlığına da bu metinlerin bir kopyası gönderildi. Bakanlık ise söz konusu kadınların sayısının "çok az olduğunu" ileri sürdü.

HER 3 KADINDAN BİRİNE NARKOZSUZ MÜDAHALE

Hırvatistan'da yapılan bir araştırmaya göre, her 3 kadından biri jinekolojik müdahalelerde kendilerine anestezi yapılmadığını söylüyor. Düşük sonrası yapılan kürtaj, biyopsi ve tüp bebek (IVF) tedavisi gibi ağrılı uygulamalar bunların başında geliyor. Ancak kadınların öfkesi Hırvatistan'la sınırlı değil.

Hırvat Milletvekilinin konuşması, Balkanların büyük kısmında kadınlar için dönüm noktası oldu. Komşu ülke Bosna'da da 10 gün içinde 300'e yakın kadın, bir sivil toplum kuruluşuyla deneyimlerini paylaştı. (HABER MERKEZİ)

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