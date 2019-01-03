Apple, 'Çin ekonomisi' vurgusu yaparak ciro beklentisini düşürdü

Apple, Çin ekonomisindeki olumsuzluk ve buna bağlı olarak iPhone satışlarının beklenenden zayıf kalması nedeniyle ilk çeyrek için ciro beklentisini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara düşürdü.

Dünya'nın haberine göre Apple CEO'su Tim Cook yatırımcılara gönderdiği mektupta beklentilerin düşürülmesine neden olarak Çin'deki zayıflamanın ve beklentilerden düşük iPhone satışlarının yanı sıra, diğer ülkelerde yeni iPhone modellerine talebin düşündükleri kadar güçlü olmamasının da rol oynadığını belirtti.

Açıklamanın ardından Apple hisseleri yüzde 7 civarında geriledi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı