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iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xrâ€™Ä±n fiyat/Ã¶zellikleri duyuruldu
Apple, yeni iPhone modelleri olan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr ile 4. nesil Apple Watchâ€™Ä±n fiyat ve Ã¶zelliklerini duyurdu.
Apple, Türkiye saatiyle (TSÄ°) 20.00’de baÅŸlayan Gather Round etkinliÄŸinde yeni iPhone modelleri olan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’Ä±n özellik ve fiyatlarÄ±nÄ± duyurdu. San Francisco'da düzenlenen etkinlik tüm dünya canlÄ± yayÄ±nlandÄ±.
Etkinlikte sunumu Apple’Ä±n CEO’su Tim Cook yaptÄ±. Cook, iOS iÅŸletim sistemi tabanlÄ± cihaz sayÄ±sÄ±nÄ±n dünya çapÄ±nda 2 milyara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.
â€‹4. NESÄ°L APPLE WATCH’IN FÄ°YAT VE ÖZELLÄ°KLERÄ°
Sunumda ilk tanÄ±tÄ±lan cihaz ‘Apple Watch Series 4’ oldu. 4. Seri Apple Watch’Ä±n ekranda daha fazla bilgi göstereceÄŸi ve ekranÄ±n özelleÅŸtirme konusunda daha esnek olduÄŸu belirtildi.
Sunumda yeni arka plan animasyonlarÄ± da gösterildi.
Saatin hoparlör gücünün, mikrofon duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve sinyal gücüne ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n güçlendirildiÄŸi belirtildi. Saatin kalbinde S4 yongasÄ± ve Apple tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen 64-bit dual-core iÅŸlemci bulunuyor.
â€‹CihazÄ±n hareket sensörü ve jiroskobu yenilendi. Bu yeniliklerle saat, dengenizi kaybettiÄŸinizi ve düÅŸtüÄŸünüzü anlayabiliyor ve 1 dakikadan fazla yerde hareketsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunabiliyor.
Cihaz aynÄ± zamanda nabÄ±z sensörü ile kalp ritmi bozukluklarÄ±nÄ± tespit edebiliyor. Kalp ritmini takip eden ‘ECG’ sistemi ile kalp ritmine iliÅŸkin detaylarÄ± öÄŸrenebiliyor ve bu bilgileri ‘.pdf’ ÅŸeklinde depolayÄ±p doktorunuza ulaÅŸtÄ±rmanÄ±za olanak saÄŸlÄ±yor.
Bu özellik için ‘FDA’den (Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±) onay alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Sunumda saatin bu verileri koruyacaÄŸÄ±na ve kiÅŸisel bilgilerin sÄ±zdÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±na dair söz verildi. Saatin pil kapasitesinin ve kullanÄ±m süresinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da belirtildi.
Uzay grisi, altÄ±n ve gümüÅŸ renk seçeneklerine sahip saat, farklÄ± renklerdeki kayÄ±ÅŸlarla satÄ±n alÄ±nabilecek.
Saatin GPS’e sahip olanÄ± 399 dolara, hücresel veriye sahip olanÄ± ise 499 dolara satÄ±lacak. 3. seri Apple Watch’Ä±n fiyatÄ± ise 299 dolara düÅŸürüldü.
Apple Türkiye, saatin ülkemizdeki baÅŸlangÄ±ç fiyatÄ±nÄ± 3 bin 499 lira olarak açÄ±kladÄ±.
â€‹Apple Watch Series 4’ün detaylÄ± teknik özellikleri ÅŸöyle:
â– 10,7 mm incelikte 44 mm kasa ve 368 x 448 piksellik 977 milimetrekare ekran. Force Touch özellikli LTPO OLED Retina ekran, 1000 nit parlaklÄ±k saÄŸlayabiliyor.
â– Elektriksel kalp sensörü
â– Ä°kinci nesil optik kalp sensörü
â– DüÅŸme algÄ±lama
â– Dokunsal geri bildirim özelliÄŸine sahip Digital Crown
â– Suya dayanÄ±klÄ±lÄ±k (50 metre)
â– 32 G kuvvetine kadar ivmeölçer
â– GeliÅŸmiÅŸ jiroskop
â– Ortam Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± sensörü
â– 16 GB kapasite
â– 64 bit çift çekirdekli S4 iÅŸlemci (S3 iÅŸlemciye göre 2 kata kadar daha yüksek hÄ±z)
â– W3 Apple wireless baÄŸlantÄ± çipi
â– Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz
â– Bluetooth 5.0
â– 18 saate kadar pil ömrü vadeden ÅŸarj edilebilir yerleÅŸik lityum iyon pil.
Ä°smail Gökhan Bayram yazdÄ±: Apple lansmanÄ±ndan kötü haberler
IPHONE XS’Ä°N ÖZELLÄ°KLERÄ°
iPhone Xs, gümüÅŸ, uzay grisi ve altÄ±n olmak üzere 3 renk seçeneÄŸi ile sunuldu. 2 metre derinlikteki suda 30 dakika dayanabildiÄŸi belirtilen telefonun 5.8 inç ekranÄ± bulunuyor. EkranÄ±n ÅŸimdiye kadar kullanÄ±lan en dayanÄ±klÄ± ekran olduÄŸu ve telefonun tasarÄ±mÄ±nÄ±n ÅŸimdiye kadar yaptÄ±klarÄ±nÄ±n en iyisi olduÄŸu söylendi.
OLED teknolojisine sahip ‘Super Retina HD’ ekranÄ±n daha fazla piksel yoÄŸunluÄŸuna sahip olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. Ekrandaki çentik de yerini koruyor. Dokunarak uyandÄ±rma ve renk yönetimine dikkat çekilen sunumda iPhone Xs’in hoparlörlerinden stereo ses alÄ±nabileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Yüz tanÄ±ma ile kilit açma sistemi de geliÅŸtirilmiÅŸ ÅŸekliyle devam ediyor. Animoji sistemi ve artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerçeklik sistemi de geliÅŸtirilmiÅŸ haliyle cihazda bulunuyor.
iPhone Xs, A12 Bionic yongasÄ± ile geliyor. 7 nanometre sistemi ile üretilen iÅŸlemci, 6.9 milyar transistör barÄ±ndÄ±rÄ±yor. DüÅŸük performanslÄ± çekirdeklerinin önceki nesle göre hÄ±zlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemci 5 trilyon iÅŸlem yapabiliyor.
Lansmanda söz alan oyun ÅŸirketi Bethesda'nÄ±n yetkilisi, The Elder Scrolls serisinin mobil oyunu "Elder Scrolls: Blades"in tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.
DevamÄ±nda artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerçeklik sistemini kullanan Retro temalÄ± bir oyunun tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.
iPhone ile çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±n ‘Time’ dergisinin kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ±ndan gurur duyduklarÄ± belirtilen sunumda telefonun yine 2 arka kamera ile çÄ±kacaÄŸÄ± duyuruldu. Kameralardaki optik görüntü sabitleme sisteminin geliÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Telefon yapay zeka tabanlÄ± bir sistem sayesinde çekilen nesnenin ne olduÄŸunu tanÄ±yor ve kamera ayarlarÄ±nÄ± buna göre deÄŸiÅŸtiriyor.
HDR sisteminin de geliÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±lan sunumda fotoÄŸraf örnekleri gösterildi. Yeni HDR sistemi 'Smart HDR' olarak anÄ±lÄ±yor. Portre fotoÄŸraf alanÄ±nda da geliÅŸtirmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi ve bunlarÄ±n 'ÅŸimdiye kadarki en iyi fotoÄŸraflar' olduÄŸu söylendi. FotoÄŸraflardaki 'bokeh' efekti üzerine çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
iPhone Xs'in stereo ses kaydedebildiÄŸi belirtildi.
iPhone Xs'in bataryasÄ±nÄ±n iPhoneX'e göre çok daha büyük olduÄŸu belirtilen sunumda 10S'in 'dual-SIM' ve eSIM özelliklerini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± söylendi.
iPhone Xs'in detaylÄ± teknik özellikleri ÅŸöyle:
â– 5.8 inç OLED Multi-Touch ‘Super Retina HD’ HDR ekran. (458 ppi yoÄŸunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlüÄŸe sahip ekran 625 cd/m2 maksimum parlaklÄ±k sunuyor)
â– 12 megapiksel geniÅŸ açÄ±lÄ± (ƒ/1.8 diyafram) ve 12 megapiksel telefoto (ƒ/2.4 diyafram) olmak üzere 2 arka kamera (Her kameranÄ±n kendine has optik görüntü sabitleme sistemi var) Kameralar sayesinde 2 kat optik, 10 kata kadar da dijital yakÄ±nlaÅŸtÄ±rma yapÄ±labiliyor.
â– YavaÅŸ Senkron özelliÄŸine sahip dört LED’li True Tone Flash
â– GeliÅŸmiÅŸ bokeh efektine ve ‘Derinlik Denetimi’ne sahip portre modu
â– 7 megapiksel ön kamera (ƒ/2.2 diyafram)
â– Animoji ve Memoji
â– FotoÄŸraflar için AkÄ±llÄ± HDR
â– Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydÄ±
â– Saniyede 120 veya 240 kare 1080p aÄŸÄ±r çekim video desteÄŸi
â– Stereo kayÄ±t
â– ‘Face ID’ yüz tanÄ±ma sistemi
â– Yeni nesil Neural Engine’e sahip A12 Bionic çip
â– 30 dakikaya kadar 2 metre derinlikte suya dayanÄ±klÄ±lÄ±k (IP68)
â– Kablosuz ÅŸarj
â– 64, 256 ve 512 GB depolama seçenekleri
â– Bluetooth 5.0
â– MIMO özellikli 802.11ac Wi-Fi
â– Gigabit sÄ±nÄ±fÄ± LTE6
â– Siri
â– iPhone X’a göre 30 dakikaya kadar daha uzun pil ömrü
â– Üç eksenli jiroskop
â– Ä°vmeölçer
â– YakÄ±nlÄ±k sensörü
â– Ortam Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± sensörü
â– Barometre
â– Çift SIM (nano SIM ve eSIM)- (Mevcut mikro SIM kartlarla uyumlu deÄŸil)
IPHONE XS MAX’IN ÖZELLÄ°KLERÄ°
iPhone Xs Max temel olarak daha büyük ekranÄ± ile iPhone Xs’ten ayrÄ±lÄ±yor. Telefonun 6.5 inçlik ekranÄ±, 458 ppi yoÄŸunlukta 2688 x 1242 piksel çözünürlükte. 157,5 mm uzunluÄŸa, 77,4 mm geniÅŸliÄŸe ve 7,7 mm derinliÄŸe sahip telefon 208 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda. ile iPhone Xs ile aynÄ± çipe, suya ve toza dayanÄ±klÄ±lÄ±k sertifikasÄ±na, arka ve ön kameralar ile fotoÄŸraf ve video özelliklerine sahip telefon Phone X’e göre 1,5 saate kadar daha uzun pil ömrü sunuyor.
IPHONE XR’IN ÖZELLÄ°KLERÄ°
Åžirketin ‘Herkese ulaÅŸmak istiyoruz’ diyerek duyurduÄŸu iPhone Xs’e oranla daha düÅŸük fiyatlÄ± olan iPhone Xr’da ise LCD ekran bulunuyor. 6.1 inçlik ‘Liquid Retina HD’ LCD ekran bulunuyor. Ekran dokunarak uyandÄ±rÄ±lÄ±yor. Telefonda yine ‘home’ butonu yer almÄ±yor.
Yüz tanÄ±ma özelliÄŸi iPhone Xs ile aynÄ± ÅŸekilde bu telefonda da bulunuyor. HÄ±zlÄ± CPU ve GPU’ya sahip olduÄŸu belirtilen telefonun ƒ /1.8 diyafram açÄ±klÄ±ÄŸÄ±na sahip tek arka kamerasÄ± bulunuyor. iPhone Xs ve XS Max’Ä±n sahip olduÄŸu kamera yazÄ±lÄ±mlarÄ± da iPhone Xr’da yer alÄ±yor.
Telefonun pili, iPhone 8 Plus’tan bir buçuk saat daha fazla kullanÄ±m süresi sunuyor. iPhone Xr, 6 renk ve 64, 128 ve 256 GB depolama alanÄ± seçenekleriyle satÄ±ÅŸa sunulacak.
iPhone Xr'Ä±n detaylÄ± teknik özellikleri ÅŸöyle:
â– 6,1 inç Liquid Retina HD LCD ekran. (326 ppi yoÄŸunlukta 1792 x 828 piksel çözünürlüÄŸe sahip IPS Multi-Touch ekran 1400:1 kontrast deÄŸeri ve 625 cd/m2 maksimum parlaklÄ±k sÄ±nÄ±yor)
â– 12 megapiksel (ƒ/1.8 diyafram) tek arka kamera. (optik görüntü sabitleme sistemi var) Kamera, 5 kata kadar dijital yakÄ±nlaÅŸtÄ±rma yapabiliyor.
â– YavaÅŸ Senkron özelliÄŸine sahip dört LED’li True Tone Flash
â– Üç efektli (DoÄŸal, Stüdyo, Kontur) Portre IÅŸÄ±ÄŸÄ±
â– GeliÅŸmiÅŸ bokeh efektine ve ‘Derinlik Denetimi’ne sahip portre modu
â– 7 megapiksel ön kamera (ƒ/2.2 diyafram)
â– Animoji ve Memoji
â– FotoÄŸraflar için AkÄ±llÄ± HDR
â– Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydÄ±
â– Saniyede 120 veya 240 kare 1080p aÄŸÄ±r çekim video desteÄŸi
â– Stereo kayÄ±t
â– ‘Face ID’ yüz tanÄ±ma sistemi
â– Yeni nesil Neural Engine’e sahip A12 Bionic çip
â– 30 dakikaya kadar 1 metre derinlikte suya dayanÄ±klÄ±lÄ±k (IP67)
â– Kablosuz ÅŸarj
â– 64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri
â– Bluetooth 5.0
â– MIMO özellikli 802.11ac Wi-Fi
â– Gigabit sÄ±nÄ±fÄ± LTE6
â– Siri
â– iPhone X’a göre 30 dakikaya kadar daha uzun pil ömrü
â– Üç eksenli jiroskop
â– Ä°vmeölçer
â– YakÄ±nlÄ±k sensörü
â– Ortam Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± sensörü
â– Barometre
â– Çift SIM (nano SIM ve eSIM)- (Mevcut mikro SIM kartlarla uyumlu deÄŸil)
IPHONE XS, XS MAX VE XR’IN FÄ°YATLARI
iPhone Xr 749 dolardan, iPhone Xs 999 dolardan, iPhone Xs Max ise 1099 dolardan baÅŸlayan fiyatlarla satÄ±lacak.
TÜRKÄ°YE'DE SATIÅžTA OLAN TELEFONLARA DA ZAM YAPILDI
Öte yandan lansman sonrasÄ± Türkiye'de de satÄ±ÅŸta olan Apple ürünlerine zam yapÄ±ldÄ±.
iPhone 7’nin 128 GB’lÄ±k versiyonu 5.999 TL’ye yükseldi.
iPhone 7 Plus modeli ise yeni zam uygulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 6.299 TL’den baÅŸlayan fiyattan satÄ±lÄ±yor.
iPhone 8’in baÅŸlangÄ±ç fiyatÄ± 6.499 TL oldu.
iPhone 8 Plus ise 7.499 TL’den baÅŸlayan fiyatlar ile satÄ±lÄ±yor.
Zamlar sonrasÄ±nda en ucuz 13 inç Macbook Pro modelinin fiyatÄ± 11.249 TL oldu.
15 inçlik yeni Macbook Pro‘nun fiyatÄ± ise 20.799 TL’den baÅŸlÄ±yor. (Ä°stanbul/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 11:54