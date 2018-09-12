iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xrâ€™Ä±n fiyat/Ã¶zellikleri duyuruldu

Apple, yeni iPhone modelleri olan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr ile 4. nesil Apple Watchâ€™Ä±n fiyat ve Ã¶zelliklerini duyurdu.

Apple, Türkiye saatiyle (TSÄ°) 20.00’de baÅŸlayan Gather Round etkinliÄŸinde yeni iPhone modelleri olan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’Ä±n özellik ve fiyatlarÄ±nÄ± duyurdu. San Francisco'da düzenlenen etkinlik tüm dünya canlÄ± yayÄ±nlandÄ±.

Etkinlikte sunumu Apple’Ä±n CEO’su Tim Cook yaptÄ±. Cook, iOS iÅŸletim sistemi tabanlÄ± cihaz sayÄ±sÄ±nÄ±n dünya çapÄ±nda 2 milyara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook. Ekran görüntüsü Gather Round etkinliÄŸi canlÄ± yayÄ±nÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r

â€‹ 4. NESÄ°L APPLE WATCH’IN FÄ°YAT VE ÖZELLÄ°KLERÄ°

Sunumda ilk tanÄ±tÄ±lan cihaz ‘Apple Watch Series 4’ oldu. 4. Seri Apple Watch’Ä±n ekranda daha fazla bilgi göstereceÄŸi ve ekranÄ±n özelleÅŸtirme konusunda daha esnek olduÄŸu belirtildi.

Sunumda yeni arka plan animasyonlarÄ± da gösterildi.

Saatin hoparlör gücünün, mikrofon duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve sinyal gücüne ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n güçlendirildiÄŸi belirtildi. Saatin kalbinde S4 yongasÄ± ve Apple tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen 64-bit dual-core iÅŸlemci bulunuyor.

4. seri Apple Watch. Ekran görüntüsü Gather Round etkinliÄŸi canlÄ± yayÄ±nÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

â€‹CihazÄ±n hareket sensörü ve jiroskobu yenilendi. Bu yeniliklerle saat, dengenizi kaybettiÄŸinizi ve düÅŸtüÄŸünüzü anlayabiliyor ve 1 dakikadan fazla yerde hareketsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunabiliyor.

Cihaz aynÄ± zamanda nabÄ±z sensörü ile kalp ritmi bozukluklarÄ±nÄ± tespit edebiliyor. Kalp ritmini takip eden ‘ECG’ sistemi ile kalp ritmine iliÅŸkin detaylarÄ± öÄŸrenebiliyor ve bu bilgileri ‘.pdf’ ÅŸeklinde depolayÄ±p doktorunuza ulaÅŸtÄ±rmanÄ±za olanak saÄŸlÄ±yor.

Bu özellik için ‘FDA’den (Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±) onay alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Sunumda saatin bu verileri koruyacaÄŸÄ±na ve kiÅŸisel bilgilerin sÄ±zdÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±na dair söz verildi. Saatin pil kapasitesinin ve kullanÄ±m süresinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da belirtildi.

Uzay grisi, altÄ±n ve gümüÅŸ renk seçeneklerine sahip saat, farklÄ± renklerdeki kayÄ±ÅŸlarla satÄ±n alÄ±nabilecek.

Saatin GPS’e sahip olanÄ± 399 dolara, hücresel veriye sahip olanÄ± ise 499 dolara satÄ±lacak. 3. seri Apple Watch’Ä±n fiyatÄ± ise 299 dolara düÅŸürüldü.

Apple Türkiye, saatin ülkemizdeki baÅŸlangÄ±ç fiyatÄ±nÄ± 3 bin 499 lira olarak açÄ±kladÄ±.

4. seri Apple Watch'ta bulunan ECG özelliÄŸinin ana ekranÄ±. Ekran görüntüsü Gather Round etkinliÄŸi canlÄ± yayÄ±nÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

â€‹Apple Watch Series 4’ün detaylÄ± teknik özellikleri ÅŸöyle:

â– 10,7 mm incelikte 44 mm kasa ve 368 x 448 piksellik 977 milimetrekare ekran. Force Touch özellikli LTPO OLED Retina ekran, 1000 nit parlaklÄ±k saÄŸlayabiliyor.

â– Elektriksel kalp sensörü

â– Ä°kinci nesil optik kalp sensörü

â– DüÅŸme algÄ±lama

â– Dokunsal geri bildirim özelliÄŸine sahip Digital Crown

â– Suya dayanÄ±klÄ±lÄ±k (50 metre)

â– 32 G kuvvetine kadar ivmeölçer

â– GeliÅŸmiÅŸ jiroskop

â– Ortam Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± sensörü

â– 16 GB kapasite

â– 64 bit çift çekirdekli S4 iÅŸlemci (S3 iÅŸlemciye göre 2 kata kadar daha yüksek hÄ±z)

â– W3 Apple wireless baÄŸlantÄ± çipi

â– Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz

â– Bluetooth 5.0

â– 18 saate kadar pil ömrü vadeden ÅŸarj edilebilir yerleÅŸik lityum iyon pil.

IPHONE XS’Ä°N ÖZELLÄ°KLERÄ°

iPhone 10S

iPhone Xs, gümüÅŸ, uzay grisi ve altÄ±n olmak üzere 3 renk seçeneÄŸi ile sunuldu. 2 metre derinlikteki suda 30 dakika dayanabildiÄŸi belirtilen telefonun 5.8 inç ekranÄ± bulunuyor. EkranÄ±n ÅŸimdiye kadar kullanÄ±lan en dayanÄ±klÄ± ekran olduÄŸu ve telefonun tasarÄ±mÄ±nÄ±n ÅŸimdiye kadar yaptÄ±klarÄ±nÄ±n en iyisi olduÄŸu söylendi.

OLED teknolojisine sahip ‘Super Retina HD’ ekranÄ±n daha fazla piksel yoÄŸunluÄŸuna sahip olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. Ekrandaki çentik de yerini koruyor. Dokunarak uyandÄ±rma ve renk yönetimine dikkat çekilen sunumda iPhone Xs’in hoparlörlerinden stereo ses alÄ±nabileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Yüz tanÄ±ma ile kilit açma sistemi de geliÅŸtirilmiÅŸ ÅŸekliyle devam ediyor. Animoji sistemi ve artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerçeklik sistemi de geliÅŸtirilmiÅŸ haliyle cihazda bulunuyor.

FotoÄŸraf: 9to5Mac

iPhone Xs, A12 Bionic yongasÄ± ile geliyor. 7 nanometre sistemi ile üretilen iÅŸlemci, 6.9 milyar transistör barÄ±ndÄ±rÄ±yor. DüÅŸük performanslÄ± çekirdeklerinin önceki nesle göre hÄ±zlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemci 5 trilyon iÅŸlem yapabiliyor.

Lansmanda söz alan oyun ÅŸirketi Bethesda'nÄ±n yetkilisi, The Elder Scrolls serisinin mobil oyunu "Elder Scrolls: Blades"in tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

DevamÄ±nda artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerçeklik sistemini kullanan Retro temalÄ± bir oyunun tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.

iPhone ile çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±n ‘Time’ dergisinin kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ±ndan gurur duyduklarÄ± belirtilen sunumda telefonun yine 2 arka kamera ile çÄ±kacaÄŸÄ± duyuruldu. Kameralardaki optik görüntü sabitleme sisteminin geliÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Telefon yapay zeka tabanlÄ± bir sistem sayesinde çekilen nesnenin ne olduÄŸunu tanÄ±yor ve kamera ayarlarÄ±nÄ± buna göre deÄŸiÅŸtiriyor.

HDR sisteminin de geliÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±lan sunumda fotoÄŸraf örnekleri gösterildi. Yeni HDR sistemi 'Smart HDR' olarak anÄ±lÄ±yor. Portre fotoÄŸraf alanÄ±nda da geliÅŸtirmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi ve bunlarÄ±n 'ÅŸimdiye kadarki en iyi fotoÄŸraflar' olduÄŸu söylendi. FotoÄŸraflardaki 'bokeh' efekti üzerine çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

iPhone Xs'in stereo ses kaydedebildiÄŸi belirtildi.

iPhone Xs'in bataryasÄ±nÄ±n iPhoneX'e göre çok daha büyük olduÄŸu belirtilen sunumda 10S'in 'dual-SIM' ve eSIM özelliklerini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± söylendi.

iPhone Xs'in detaylÄ± teknik özellikleri ÅŸöyle:

â– 5.8 inç OLED Multi-Touch ‘Super Retina HD’ HDR ekran. (458 ppi yoÄŸunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlüÄŸe sahip ekran 625 cd/m2 maksimum parlaklÄ±k sunuyor)

â– 12 megapiksel geniÅŸ açÄ±lÄ± (ƒ/1.8 diyafram) ve 12 megapiksel telefoto (ƒ/2.4 diyafram) olmak üzere 2 arka kamera (Her kameranÄ±n kendine has optik görüntü sabitleme sistemi var) Kameralar sayesinde 2 kat optik, 10 kata kadar da dijital yakÄ±nlaÅŸtÄ±rma yapÄ±labiliyor.

â– YavaÅŸ Senkron özelliÄŸine sahip dört LED’li True Tone Flash

â– GeliÅŸmiÅŸ bokeh efektine ve ‘Derinlik Denetimi’ne sahip portre modu

â– 7 megapiksel ön kamera (ƒ/2.2 diyafram)

â– Animoji ve Memoji

â– FotoÄŸraflar için AkÄ±llÄ± HDR

â– Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydÄ±

â– Saniyede 120 veya 240 kare 1080p aÄŸÄ±r çekim video desteÄŸi

â– Stereo kayÄ±t

â– ‘Face ID’ yüz tanÄ±ma sistemi

â– Yeni nesil Neural Engine’e sahip A12 Bionic çip

â– 30 dakikaya kadar 2 metre derinlikte suya dayanÄ±klÄ±lÄ±k (IP68)

â– Kablosuz ÅŸarj

â– 64, 256 ve 512 GB depolama seçenekleri

â– Bluetooth 5.0

â– MIMO özellikli 802.11ac Wi-Fi

â– Gigabit sÄ±nÄ±fÄ± LTE6

â– Siri

â– iPhone X’a göre 30 dakikaya kadar daha uzun pil ömrü

â– Üç eksenli jiroskop

â– Ä°vmeölçer

â– YakÄ±nlÄ±k sensörü

â– Ortam Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± sensörü

â– Barometre

â– Çift SIM (nano SIM ve eSIM)- (Mevcut mikro SIM kartlarla uyumlu deÄŸil)

IPHONE XS MAX’IN ÖZELLÄ°KLERÄ°

iPhone Xs Max temel olarak daha büyük ekranÄ± ile iPhone Xs’ten ayrÄ±lÄ±yor. Telefonun 6.5 inçlik ekranÄ±, 458 ppi yoÄŸunlukta 2688 x 1242 piksel çözünürlükte. 157,5 mm uzunluÄŸa, 77,4 mm geniÅŸliÄŸe ve 7,7 mm derinliÄŸe sahip telefon 208 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda. ile iPhone Xs ile aynÄ± çipe, suya ve toza dayanÄ±klÄ±lÄ±k sertifikasÄ±na, arka ve ön kameralar ile fotoÄŸraf ve video özelliklerine sahip telefon Phone X’e göre 1,5 saate kadar daha uzun pil ömrü sunuyor.

IPHONE XR’IN ÖZELLÄ°KLERÄ°

iPhone xR

Åžirketin ‘Herkese ulaÅŸmak istiyoruz’ diyerek duyurduÄŸu iPhone Xs’e oranla daha düÅŸük fiyatlÄ± olan iPhone Xr’da ise LCD ekran bulunuyor. 6.1 inçlik ‘Liquid Retina HD’ LCD ekran bulunuyor. Ekran dokunarak uyandÄ±rÄ±lÄ±yor. Telefonda yine ‘home’ butonu yer almÄ±yor.

Yüz tanÄ±ma özelliÄŸi iPhone Xs ile aynÄ± ÅŸekilde bu telefonda da bulunuyor. HÄ±zlÄ± CPU ve GPU’ya sahip olduÄŸu belirtilen telefonun ƒ /1.8 diyafram açÄ±klÄ±ÄŸÄ±na sahip tek arka kamerasÄ± bulunuyor. iPhone Xs ve XS Max’Ä±n sahip olduÄŸu kamera yazÄ±lÄ±mlarÄ± da iPhone Xr’da yer alÄ±yor.

Telefonun pili, iPhone 8 Plus’tan bir buçuk saat daha fazla kullanÄ±m süresi sunuyor. iPhone Xr, 6 renk ve 64, 128 ve 256 GB depolama alanÄ± seçenekleriyle satÄ±ÅŸa sunulacak.

iPhone Xr'Ä±n detaylÄ± teknik özellikleri ÅŸöyle:

â– 6,1 inç Liquid Retina HD LCD ekran. (326 ppi yoÄŸunlukta 1792 x 828 piksel çözünürlüÄŸe sahip IPS Multi-Touch ekran 1400:1 kontrast deÄŸeri ve 625 cd/m2 maksimum parlaklÄ±k sÄ±nÄ±yor)

â– 12 megapiksel (ƒ/1.8 diyafram) tek arka kamera. (optik görüntü sabitleme sistemi var) Kamera, 5 kata kadar dijital yakÄ±nlaÅŸtÄ±rma yapabiliyor.

â– YavaÅŸ Senkron özelliÄŸine sahip dört LED’li True Tone Flash

â– Üç efektli (DoÄŸal, Stüdyo, Kontur) Portre IÅŸÄ±ÄŸÄ±

â– GeliÅŸmiÅŸ bokeh efektine ve ‘Derinlik Denetimi’ne sahip portre modu

â– 7 megapiksel ön kamera (ƒ/2.2 diyafram)

â– Animoji ve Memoji

â– FotoÄŸraflar için AkÄ±llÄ± HDR

â– Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydÄ±

â– Saniyede 120 veya 240 kare 1080p aÄŸÄ±r çekim video desteÄŸi

â– Stereo kayÄ±t

â– ‘Face ID’ yüz tanÄ±ma sistemi

â– Yeni nesil Neural Engine’e sahip A12 Bionic çip

â– 30 dakikaya kadar 1 metre derinlikte suya dayanÄ±klÄ±lÄ±k (IP67)

â– Kablosuz ÅŸarj

â– 64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri

â– Bluetooth 5.0

â– MIMO özellikli 802.11ac Wi-Fi

â– Gigabit sÄ±nÄ±fÄ± LTE6

â– Siri

â– iPhone X’a göre 30 dakikaya kadar daha uzun pil ömrü

â– Üç eksenli jiroskop

â– Ä°vmeölçer

â– YakÄ±nlÄ±k sensörü

â– Ortam Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± sensörü

â– Barometre

â– Çift SIM (nano SIM ve eSIM)- (Mevcut mikro SIM kartlarla uyumlu deÄŸil)

IPHONE XS, XS MAX VE XR’IN FÄ°YATLARI

iPhone Xr 749 dolardan, iPhone Xs 999 dolardan, iPhone Xs Max ise 1099 dolardan baÅŸlayan fiyatlarla satÄ±lacak.

TÜRKÄ°YE'DE SATIÅžTA OLAN TELEFONLARA DA ZAM YAPILDI

Öte yandan lansman sonrasÄ± Türkiye'de de satÄ±ÅŸta olan Apple ürünlerine zam yapÄ±ldÄ±.

iPhone 7’nin 128 GB’lÄ±k versiyonu 5.999 TL’ye yükseldi.

iPhone 7 Plus modeli ise yeni zam uygulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 6.299 TL’den baÅŸlayan fiyattan satÄ±lÄ±yor.

iPhone 8’in baÅŸlangÄ±ç fiyatÄ± 6.499 TL oldu.

iPhone 8 Plus ise 7.499 TL’den baÅŸlayan fiyatlar ile satÄ±lÄ±yor.

Zamlar sonrasÄ±nda en ucuz 13 inç Macbook Pro modelinin fiyatÄ± 11.249 TL oldu.

15 inçlik yeni Macbook Pro‘nun fiyatÄ± ise 20.799 TL’den baÅŸlÄ±yor. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 11:54

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