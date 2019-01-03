Çin’in uzay aracı, Ay’ın keşfedilmemiş bölümüne indi

Çin’in, Ay’ın keşfedilmemiş uzak bölümüne gönderdiği Çang’ı-4 uzay aracının başarıyla iniş yaptığı bildirildi.

İnsansız uzay aracının Ay’ın güney kutbundaki Aitken havzasına indiği belirtildi.

Bugüne dek uzay araçları Dünya’dan görülmediği için sıklıkla “Ay'ın karanlık yüzü” olarak tanımlanan bu bölgenin fotoğraflarını çekse de Çang-ı 4’e kadar hiçbir uzay aracı buraya iniş yapmamıştı.

“Uzay keşfinde önemli bir kilometre taşı” olarak tanımlanan gelişme sonrası Ay’a ulaşan uzay aracının bölgenin jeolojisini tanımlamaya ve mineral bileşimi hakkında bilgi toplamaya çalışacak.

China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2 — CGTN (@CGTNOfficial) 3 Ocak 2019

Derin bir krater olan Aitken havzasının, Ay’ın oluşumundan kısa bir süre sonra dev bir çarpma etkisiyle oluştuğu ve bu çarpmayla uydunun merkezindeki bazı maddelerin yüzeye çıktığı tahmin ediliyor.

NEDEN 'AY'IN KARANLIK YÜZÜ' DENİYOR?

Ay’ın her iki yüzü de eşit miktarda Güneş görüyor bu yüzden "Ay'ın bir yüzünün karanlık olduğu" doğru değil. Ancak Ay'ın kendi etrafındaki ve Dünya etrafındaki dönüş süresi aynı olduğu için Dünya’dan bakıldığında hep aynı yüzü görünüyor.

"Ay'ın karanlık yüzü" ifadesinin bu kadar yaygınlaşmasında, Pink Floyd'un 1973 tarihli "The Dark side of the Moon" albümünün de payı var. (DIŞ HABERLER)