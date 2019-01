Çin’in uzay aracı, Ay’ın keşfedilmemiş bölümüne indi

Çin’in, Ay’ın keşfedilmemiş uzak bölümüne gönderdiği Çang’ı-4 uzay aracının başarıyla iniş yaptığı bildirildi.

İnsansız uzay aracının Ay’ın güney kutbundaki Aitken havzasına indiği belirtildi.

Bugüne dek uzay araçları Dünya’dan görülmediği için sıklıkla “Ay'ın karanlık yüzü” olarak tanımlanan bu bölgenin fotoğraflarını çekse de Çang-ı 4’e kadar hiçbir uzay aracı buraya iniş yapmamıştı.

“Uzay keşfinde önemli bir kilometre taşı” olarak tanımlanan gelişme sonrası Ay’a ulaşan uzay aracının bölgenin jeolojisini tanımlamaya ve mineral bileşimi hakkında bilgi toplamaya çalışacak.

China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2