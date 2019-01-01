Güneş Sistemi'ndeki en uzak keşif girişimi başarılı oldu

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın uzay aracı New Horizons'tan gelen sinyaller, aracın Ultima Thule'ye ulaştığını gösterdi. Böylece Güneş Sistemi'ndeki en uzak keşif girişimi başarıyla sonuçlandı.

New Horizons uzay aracı tarafından Ultima Thule'ye dair çekilen binlerce fotoğrafın NASA'ya ulaşmaya başladığı bildirildi. New Horizons, geçişi sırasında gigabaytlarca fotoğraf depoladı. Tüm fotoğraf ve belgelerin NASA'ya ulaşması aylar sürecek.

New Horizons'tan ilk sinyallerin NASA'nın Madrid'deki antenleri tarafından alındığı bildirildi. Operasyonun yöneticisi Alice Bowman, uzay aracının fiziksel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ultima Thule, fotoğrafın en üst sağ bölümünde yer alan parlak obje. Fotoğraf: NASA

Dünyaya 6.5 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Ultima Thule, cüce gezegenlerden oluşan 4.5 milyar yaşındaki Kuiper Kuşağı'nda yer alıyor.

New Horizons, 2015'te Plüton'u ilk kez yakından görüntüleyen uzay aracı olmuştu. (DIŞ HABERLER)

Plüton ilk kez yakından görüntülendi

Plüton'un sıradağları görüntülendi