Kocaeli’den bir genç

Yeni yıl; yeni hayaller, yeni planlar ve kimileri için yeni başlangıçlar demektir. Her yeni yıl arifesinde güzel şeyler dilenir, hedefler belirlenir. Bu mektubu birkaç gün evvel ziyaret ettiğim 24 Kasım Anadolu Lisesinde gördüğüm bir panoyu anlatmak için yazıyorum. Bu lise Kocaeli’nin işlek bir muhitinde. Okulda panolar düzenli olarak kullanılıyor mu bilmiyorum, ama panolardan birinin bu haftaki konusu “yeni yıl” olmuş. Öğrenciler yeni yıla dair dileklerini yazıp panoya asmış. “Acaba yeni yılda neler olsun istemişlerdir” diyerek merakla yaklaştığım pano beni öylesine heyecanlandırdı ki, heyecanımı ve umudumu Evrensel’i takip eden gençlerle paylaşmadan edemedim.

Yıllardır sürdürülen savaş politikaları, yükseltilen milliyetçilik ve şovenizm elbette ki tüm gençlik kesimlerini etkiliyor. Gençliğin talebinin barış ve huzur olduğu her yerde olduğu gibi tipik bir yılbaşı dileğinde bile karşımıza çıkıyor. Gözüme çarpan ilk kağıtta, “Hiçbir çocuğun ağlamadığı, barış dolu bir yıl diliyorum” yazıyordu. Liseli bir gencin hayali, tüm bireysel planları öylece önünde dururken çocukların ağlamadığı bir dünya… Gerek eğitim sistemindeki oynamalarla gerekse “Bir gece ansızın gelebiliriz” gibi hamasi telkinlerle savaşı destekleyen dindar ve kindar bir nesil beklentisi, gençlerin talepleri ile bir araya gelmesi ve örgütlü mücadelesi ile ortadan kalkar kuşkusuz. Dikkatimi çeken bir başka kağıtta, “Haksızlıklara susulmamasını diliyorum!” yazıyordu bütün inanç ve direngenliği ile. Bu dileğin sahibi öğrenciye, bu mektubu okuyan tüm gençler susmayacağımızın teminatını veriyordur belki de. Ona, bu mektubu okuması ve belki de bana bir cevap yazmasını temenni ederek çok sevdiğim bir dizeyi hatırlatmak istiyorum: “Güzel günler gelmez bize, biz güzel günlere yürümedikçe.” Bu panodaki dilekler, gençlerin talepleri ve hayalini kurdukları geleceğin sözcüklerle vücut bulduğu kağıtlardan oluşuyor, hemen yanındaki kağıtta ise “Yeni yılda umarım başarılarımız artar, umarım daha mutlu ve huzurlu bir ortam oluşur ve insanlar daha duyarlı olur. Yeni yıl bize mutluluk getirsin” yazıyor. Mutluluğu bize yeni yıl getirir mi bilinmez; ama huzurlu bir dünyayı inşa etmenin yolu mücadele etmekten geçiyor. “Gülü susuz, beni üniversitesiz bırakma. #YKS19” yazılı kağıdı gördüğümde ise yüzümde buruk bir tebessüm oldu. Mevcut sistemin geleceğimizi garanti altına almadığını biliyoruz, bu korkunç maratona daha fazla maruz kalmamak için “Parasız, bilimsel, demokratik ve sınavsız eğitim” talebini yükselttiğimiz bir sene olmalı 2019.

Daha nice kağıtlar, nice güzel temenniler vardı panoda. Ama gördüklerimin bende bıraktığı genel izlenim gençlerin talepleri ile mücadele dolu bir yıla gireceği oldu. Eğitim sisteminin niteliksizleştirildiği, okulların ticarethaneye çevrildiği bir sistemin kabusundan ancak bu taleplerin bilinçli bir şekilde yan yana gelmesi ile kurtulabiliriz. Mektubumu son bir dilekle bitirmek istiyorum: “Mutluluk için sebepler aramayacağımız çok mutlu bir yıl olsun.” Mücadele ve kazanım dolu yıllar.

24 Kasım Anadolu Lisesi Öğrencilerine / Kocaeli