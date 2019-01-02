İzmir'in tarihini değiştirecek kalıntılar suyun altında çürüyor

Özer AKDEMİR

İzmir'in göbeğinde, Konak Meydanı’na 20-30 metre uzaklıktaki bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan Roma dönemi yapı kalıntıları aylardır suların içerisinde çürüyor. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun ‘mutlak korunması gereken alan’ raporu verdiği kalıntılarla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi.

İNŞAATTAN TARİH ÇIKTI

İzmir’in Konak ilçesinde mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü’ne ait olan 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için 2016 yılında yap-işlet-devret modeliyle yapılan çalışmalar sırasında binanın zemininde tarihi buluntular ortaya çıkmıştı. Bu gelişme üzerine iş makineleri ile yapılan çalışmalar durdurulurken 3. derece arkeolojik sit alanında kalan bölgede İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alanda incelemeler yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında çıkan kalıntılarla ilgili Koruma Kurulu tarafından yapılan sondaj çalışmaları ve incelemeler sonrasında kurul kalıntıların Roma dönemine ait liman, hamam yapısı olduğu sonucuna vararak bölgedeki tarihi kalıntıların tümünün ortaya çıkarılabilmesi için Müze Müdürlüğü’nün çalışma yapması kararına varmıştı.

TARİHİ KALINTILAR SULARLA DOLDU

Koruma Kurulu'nun ‘mutlak korunması gereken alan’ dediği alanla ilgili aylardır hiçbir çalışma yapılmazken, ortaya çıkarılan yapı kalıntıları yağan yağmur ve zemin suyu nedeniyle sularla dolmuş durumda. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Gerekli çalışmaların yürütülmemesinin nedeni ile tarihi alandaki mevcut zemin suyunun giderilmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalara ne zaman başlanacağını soran CHP’li Bakan, çalışmaların derhal başlaması için çağrıda bulundu.

KÜLTÜR BAKANINA SORULAR

Murat Bakan, Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruları yöneltti: