Chelsea, Borussia Dortmund'dan Christian Pulisic'i transfer etti
Chelsea, Borussia Dortmund'un Hırvat kökenli orta saha oyuncusu Christian Pulisic'i kadrosuna kattı.
Stamford Bridge stadı: Pixabay | Chelsea logosu | Borussia Dortmund Logosu | Kolaj: Evrensel
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından Hırvat kökenli ABD'li futbolcu Christian Pulisic'i transfer etti.
Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Pulisic'in transferi için Chelsea ile 64 milyon avro bonservis karşılığı anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, Pulisic'in sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'da kiralık oynayacağı, 2019-2020 sezonundan itibaren de Chelsea forması giyeceği kaydedildi.
@cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC!— Borussia Dortmund (@BVB) 2 Ocak 2019
Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus.
Alle Infos https://t.co/HmGsGzfp7D pic.twitter.com/I6dM1NtiuA
Pulisic de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vedasını duyurdu, Borussia Dortmund'a ve Dortmund taraftarlarına teşekkür etti.
Liebe Borussen () pic.twitter.com/nAKgF1sHdI— Christian Pulisic (@cpulisic_10) 2 Ocak 2019
Alman ekibinde sportif direktör Michael Zorc, Pulisic'in Premier Lig'de oynama hayali olduğunu, bundan dolayı Chelsea'nin sunduğu cazip teklifi kabul ettiklerini aktardı.
Borussia Dortmund'da 2015-2016 sezonundan itibaren A takım forması giymeye başlayan Pulisic, çıktığı 115 resmi maçta 15 gol atmayı başardı. (AA)
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