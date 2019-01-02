Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı: Ricardo Quaresma kadroda

Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 7'nci sırada tamamlayan Beşiktaş, 2'nci devre hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. İlk yarının son maçını 22 Aralık'ta Kasımpaşa ile oynayan ve karşılaşmadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekibe, teknik direktör Şenol Güneş tarafından 11 gün izin verilmişti. Yarın Antalya'da toplanacak olan Beşiktaş, 14 Ocak tarihine kadar Belek bölgesinde hazırlıklarına devam edecek. Siyah-Beyazlılar devre arası kampında 3 hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş'ın maç programı şu şekilde:

8 OCAK SALI 16.00 Beşiktaş - Helmond Sport

11 OCAK CUMA 17.00 Beşiktaş - Greuther Fürth

14 OCAK PAZARTESİ 17.00 Beşiktaş - Dinamo Zagreb

ŞENOL GÜNEŞ'E TAM YETKİ

Ligin ilk yarısını çalkantılı geçiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmiş ve ligdeki son 3 maçta 7 puan kaybetmişti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in geleceği olmak üzere birçok futbolcunun da durumunun tartışılmaya başlandığı kulüpte yönetim kurulu Şenol Güneş'le yola devam etme kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi, Güneş'in kararları doğrultusunda 4 futbolcunun Antalya kampına götürülmemesini onayladı. Şenol Güneş kamp öncesi yönetim ile yaptığı toplantı sonrasında Ricardo Quaresma'nın kamp kadrosuna alınmayacağı dedikoduları yayılmıştı fakat yıldız oyuncunun Antalya kampına katılacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI KADROSU

Beşiktaş'ın resmi internet sitesi bjk.com.tr'de yer alan bilgiye göre Antalya'da yapılacak kampın kadrosu şu isimlerden oluşuyor.

Adem Ljajic

Adriano Correia

Alpay Çelebi

Atiba Hutchinson

Caner Erkin

Cyle Larin

Domagoj Vida

Dorukhan Toköz

Ege Atlam

Enzo Roco

Erdem Seçgin

Erdoğan Kaya

Ersin Destanoğlu

Fatih Aksoy

Fatih Değirmenci

Gary Medel

Gökhan Gönül

Güven Yalçın

Hüseyin Seylığlı

Jeremain Lens

Kartal Kayra Yılmaz

Loris Karius

Marlon Bülent Üçüncü

Mertcan Açıkgöz

Mustafa Pektemek

Necip Uysal

Oğuzhan Aydoğan

Oğuzhan Özyakup

Ricardo Quaresma

Rıdvan Yılmaz

Ryan Babel

Utku Yuvakuran

Uzun bir süredir kadro dışı olan fakat yönetim tarafından affedilen Tolgay Arslan, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Kamp kadrosuna dahil edilmeyen diğer isimler ise Tolga Zengin, Vagner Love ve Gökhan Töre.

HEDEF BURAK YILMAZ

Ligin ilk yarısındaki hayal kırıklığının ardından transfer harekatına giren Beşiktaş, ilk olarak santrfor transferine odaklandı. Geçen sezondan bu yana Şenol Güneş'in ısrarla istediği Burak Yılmaz transferinin bitmeye yakın olduğu belirtiliyor. Santrfor transferinin ardından stoper takviyesi de yapacak olan siyah beyazlılar Vida'nın satılması halinde bu sayıyı 2'ye çıkaracak. Sağ bek transferi ise yine yaz transfer döneminde olduğu gibi şartların uygun olması halinde gerçekleştirilecek. Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile yolların ayrılacağı daha önce kesinleşmişti. Tolga Zengin, Gökhan Töre, Cyle Larin ve Vagner Love ile yolları ayırmak isteyen yönetim bu oyunculara gelecek resmi teklifleri bekliyor. Bu dört isme Quaresma'nın eklenmesi ve Tolgay Arslan için de tekliflerin olması takımdan ayrılacak futbolcu sayısını 6'ya çıkarmış durumda.

Bu oyuncuların yanı sıra gönderilmek istenmese de Vida ve Medel gibi futbolculara gelen tekliflerin değerlendirilmesi de Şenol Güneş'in onayına bırakılmış durumda. (İstanbul/DHA)