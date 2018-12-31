TCDD'nin başıboş bıraktığı cıvataları toplayınca tutuklandılar

Metehan UD

İzmir

Menemen'de TCDD'nin raylardaki bakım ve onarım işlemlerinden arta kalan paslı kırık cıvataları topladıkları için 2 geri dönüşüm işçisi hırsızlık suçlamasıyla tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam eden İZBAN grevini değerlendiren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 3. Bölge Müdürlüğü raylarda bakım-onarım işlemleri başlattı. Bu işlemler sırasında raylardaki metal cıvatalar değiştirilerek yerlerine yenileri takıldı. Çıkan eski cıvatalar ise bakım ekipleri tarafından yol kenarlarında bırakıldı.

Bakımın yapıldığı bölgelerden biri de Menemen güzergahı. Bu bölgede de bakım işlemlerinin üzerinden günler geçmesine rağmen söz konusu cıvatalar TCDD tarafından toplanmadı, başkaları tarafından alınmaması için de herhangi bir uyarı yazısı da bırakılmadı. Paslı kırık cıvataların terk edildiği düşünen geri dönüşüm işçileri toplayıp hurdacılara sattılar.

Sinyalizasyon cihazı da çalınan TCDD'nin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Menemen hurdacılara malzeme veren geri dönüşüm işçilerini gözaltı alındı. Dün gözaltına alınan iki geri dönüşüm işçisi mahkemece tutuklanırken, bugün de dört geri dönüşüm işçisi adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı serbest bırakıldı. Tutuklanan sayısı daha fazla olabilir.

Toplanan cıvatalar ise yaklaşık 400 kilo ve demirin kilosu hurdacılar tarafından yaklaşık bir ile bir buçuk lira arasında satın alınıyor. Yine Çiğli tarafında gözaltına başka geri dönüşüm işçileri de savcılık tarafından suç unsuru olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Yeni gözaltıların yaşanması bekleniyor.

'HIRSIZLIK KASTIMIZ YOKTU'

Geri dönüşüm işçileri emniyetteki ve savcılıktaki ifadelerinde cıvataların bir haftadır alınmadığı için topladıklarını hırsızlık gibi bir kasıtlarının olmadığını dile getirdiler. Hatta, cıvataların otların arasından topladıklarını belirttiler. Ayrıca gözaltına alınanların arasında olan bir hurdacının da kamyonuna el konuldu.

'VİCDANEN ZORLAYICI BİR DURUM SÖZ KONUSU'

Evrensel'e bilgi veren bir avukat “TCDD yetkilileri arkadan başka bir ekibin toplanacağını söylüyor ama kimsenin gelip gittiği olmamış. TCDD'nin bir zararı yok, geri dönüşüm işçileri toplayınca kıymete binmiş. Herhalde sinyalizasyon aleti çalınmış olsa bu sorun yaşanmayacaktı. Sonrasında alacakları bile kesin değil alsalar bile ne yapacaklar. Burada önemli olan terk ediliş şeklidir. Vicdanen zorlayıcı bir durum söz konusu. Gözaltına alınanlar ise herhangi bir sabıkası yoktu” dedi.