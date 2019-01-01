01 Ocak 2019 08:45

Ankara dolmuş şehri oluyor

Başkent Ankara’da dolmuşların metrolardan daha fazla yolcu taşıdığını belirten Ulaşım Uzmanı Erhan Öncü, 'Ankara bir dolmuş şehri oluyor' dedi.

Ankara dolmuş şehri oluyor

Fotoğraf: Evrensel

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    Dicle VAR
    Ankara

    Başkent Ankara’nın ulaşım planlamasının yayalara değil, otomobillere göre yapıldığına dikkat çeken Ulaşım Uzmanı Erhan Öncü,  yeni otopark, tünel ve yollar yapılırken metronun 800 metre daha uzatılmasına yönelik çalışmanın 6 yıldır bitmediğine dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre dolmuşların metrolardan çok yolcu taşıdığını aktaran Öncü, “Ankara bir dolmuş şehri oluyor” dedi.

    Ankara’nın yaşadığı ulaşım sorunlarının bir günde ortaya çıkmadığını, 25 senelik dönemde toplu taşıma ve insan odaklı ulaşım politikalarının uygulanmadığını belirten Öncü “Tam tersine her şey otomobillerin daha hızlı ve çabuk gitmesi için yapıldı. Bütün dünyanın uygulamaktan ’70’li yıllarda vazgeçtiği bu yaklaşımı biz hâlâ deniyoruz. Yapılan katlı kavşaklar, genişletilen yollar, kısa tüneller, viyadükler hepsi daha çok trafik getirdi ve trafik daha çok kilitlendi” dedi. Ulaşım sorununu obeziteye benzeten Öncü, kemerde bir delik daha açmanın ya da daha geniş bir elbise diktirmenin obezite için çözüm olmadığını belirterek “Obeziteyi çözmek için belli bir diyetin içine girmek gerekir. O diyet de toplu taşım kullanmak, otomobillere kısıtlamalar getirmek gibi önlemler içerir” dedi.

    ŞEHİR İÇİ HIZ ARTTIRILIYOR

    Ankara’da ise tam tersinin yapıldığını ve hız sınırının şehir merkezinde saatte 82 kilometreye çıkarılarak belediyenin internet sitesinden ‘Hız limiti yüzde 10 payıyla birlikte 90’a çıktı’ diye duyurulduğunu kaydeden Öncü, “Örneğin; Avrupa’daki şehirlerde kent merkezine girişlerde trafik hızı azaltılıyor, merkezler yayalaştırılıyor, toplu taşım daha etkin kullanılmaya, hava kirliliği ve gürültü olmayan kent merkezleri oluşturulmaya çalışılıyor” diye konuştu. Ankara’da ise Güvenpark’a yapılması planlanan otoparkı hatırlatan Öncü, “Kent merkezinin dışına çıkarılması gereken otomobilleri ve minibüsleri tam tersine merkezin en kıymetli yerine sokmaya çalışıyorlar” dedi. Öncü, Ulus’a yapılması planlanan tünelin ise çözüm değil, kent merkezine daha çok otomobilin gelmesine sebep olacağını belirterek, “Ulus’ta yerin altı, Romalılar dönemine kadar uzanan tarihi bir doku. Orayı kazdıklarında şehir altında bir başka şehir daha bulacaklar. O tünel yapılırken ya tarihi eserlerin üzerinden yıkıp geçecekler ya da kazısı on yıllarca sürecektir” diye konuştu.

    KALDIRIMDA İKİ KİŞİ YÜRÜYEMİYOR

    Ulaşım Uzmanı Erhan Öncü | Fotoğraf: Evrensel

    Kentlerde ulaşımı yaya, bisiklet ve toplu taşımanın belirlemesi gerektiğini belirten Öncü, “Ankara’ya bakarsanız yayalara yönelik hiçbir şey yok. Kaldırımlar küçültüldü ve arabalara, katlı kavşaklara yer açıldı. Örneğin; elçiliklerin bulunduğu yerlerde eskiden rahat rahat yürürdünüz. Bugün oralardan 2 kişi yan yana geçemiyor. Mesela Kuğulu Park’ın karşısındaki kaldırım 30 santimetre. Bu TSE’nin zorunlu standartlarına bile aykırı. TSE’ye göre minimum kaldırım genişliğinin bir buçuk metre olması gerekir. Omuz genişliği 70 cm kabul edildiğinde, iki kişinin yan yana geçebileceği genişliktir bu” dedi.

    TRAFİK IŞIKLARI YAYA DEĞİL, TAŞIT ÖNCELİKLİ

    Geçtiğimiz haftalarda Kızılay Meydanı’nda otobüsün yayalara çarpmasıyla bir kişinin ölümüne neden olan kazaya değinen Öncü, “Sinyaller insan odaklı değil, daha çok taşıtın geçebilmesi için planlanıyor. Eskiden trafik sinyalleri yeşil dalga ile otomobillerin devamlı akması, yeşili yakaladıklarında gitmesi için planlanırdı. Artık dünyada kent merkezindeki yeşil dalga sistemi arabaların beklemesi ama yayaların ışıkta durmadan karşıya geçebilmeleri için planlanıyor” dedi. Ancak Kızılay’ın bu şekilde planlanmadığı için insanların karşıya geçebilmeleri için koşmak zorunda kaldıklarına vurgu yapan Öncü “Bir yaşlının, yanında çocuk olan bir kişinin karşıya geçmesi çok riskli. Bisiklet konusunda da hiçbir şey yapılmıyor. Ankara belki de dünyanın bisiklet yolu olmayan tek başkenti” dedi.

    6 YILDIR 800 METRELİK HATTI YAPAMADILAR

    Metroların yapımının yıllarca geciktirildiğine dikkat çeken Öncü, Ankaray’ın ileriye uzatılması için planlanan 800 metrelik küçük bir hat için 2012 yılında sözleşme imzalandığını ama hâlâ açılamadığını kaydetti. 6 senedir 800 metreyi ne belediyenin ne de bakanlığın tamamlayabildiğini dile getiren Öncü, metrolarda sinyalizasyon entegrasyonunun da hâlâ bitirilemediğini söyledi. Öncü, tek parça olması gereken Kızılay-Çayyolu ve Kızılay-Batıkent hattının hâlâ parçalı çalıştığını dile getirdi. Bu nedenle yolcuların Kızılay’da aktarma yapmak zorunda kaldığını ifade eden Öncü, gecikmeler, arızalar ve enerji kesintilerinin de sürdüğünü söyledi.

    ‘DOLMUŞ METRODAN DAHA ÇOK YOLCU TAŞIYOR’

    Belediyenin toplu taşıma payının giderek düştüğünü anlatan Öncü, “Belediyenin kendi rakamlarına göre günlük yolculukta otomobil yüzde 37 oranında bir paya sahip. Bu Ankara tarihindeki en yüksek oran. Diğerlerini de otobüs ya da servis olarak düşündüğünüzde o da ayrı bir durum. Gerçek toplu taşımanın yerini servis araçları, ÖTTA’lar, ÖHA’lar alıyor. Ankara bir dolmuş şehri oluyor artık. Rakamlara bakarsak, toplu taşımada minibüsler en yüksek oranla yüzde 32 paya sahip. EGO yolcuların sadece yüzde 21’ini, metro ise yüzde 9’unu taşıyor. Dolmuşların metrodan daha fazla yolcu taşıması bir başkent için içler acısı bir durum” dedi.

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