Müftü Odatv’yi hedef gösterdi: Charlie Hebdo'nun yanına kâr kalmadı

Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, Charlie Hebdo saldırısını hatırlatarak Odatv’yi tehdit etti ve “Charlie Hebdo ve Efendimiz dönemindeki Ka’b Bin Eşrefler sürekli dilleri ile alay ederek, kampanyalar yaparak, bir takım algı operasyonları ile hakaret etmeye çalışmışlardır fakat bu yaptıkları yanlarına kâr kalmamıştır” ifadelerin kullandı.

Siirt Müftüsü Ahmet Altıok HÜDA PAR’a yakınlığıyla bilinen İLKHA'ya verdiği röportajda Odatv'yi hedef gösterdi. Altıok, Odatv’nin Muhammed Peygamber’e hakaret ettiğini savundu. Konuşmasında Fransa’da, 2015 yılında 12 kişinin hayatını kaybettiği El Kaide tarafından Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırıyı hatırlatan Altıok, şu ifadeleri kullandı:

“Charlie Hebdo ve Efendimiz dönemindeki Ka’b Bin Eşrefler sürekli dilleri ile alay ederek, kampanyalar yaparak, bir takım algı operasyonları ile hakaret etmeye çalışmışlardır fakat bu yaptıkları yanlarına kâr kalmamıştır. Ben inanıyorum ki bu yaptıkları, toplumun vicdanında bunlar mahkûm olacaklardır. Bunları özür dilemeye davet ediyorum çünkü tövbe İslam’da kabul edilir ve ölmeden önce yapılması gerekir.”

Altıok'un örnek verdiği Ka’b Bin Eşref, Hazreti Muhammed döneminde öldürülen bir şair.

ODATV'DEN TEPKİ

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Odatv’de birinin kılına zarar gelirse; sorumlusu teröristleri yüreklendiren, izleyen, destekleyen görevlilerdir!” dedi.

Odatv Genel yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da “Devletin maaşlı memurunun terör propagandasına sessiz kalacak mısınız? Müftünün çağrısıyla yayılan katliam çetelerinin çağrılarını izleyecek misiniz? Dün mezar evlerde domuz bağlarıyla katliam yapan çetelerin ‘Charlie Hebdo’ işaretiyle terör çağrısına devlet teslim olacak mı?”diyerek tepki gösterdi.

ALİ ŞEKER MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Şeker, şu soruları yöneltti: