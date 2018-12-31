Partilerden yeni yıl mesajları

2019'a girilirken TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinden yeni yıl mesajları geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yeni yıl mesajında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen uygulamaya girmesiyle, koalisyonlar, krizler, muhtıralar ve darbeler döneminin geride kaldığını öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun "haklı ve meşru" olduğunu savunduğu yeni yıl mesajında "Milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Menbiç’te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi. Bahçeli ayrıca "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka kilidi, beraberlik ümidi; huzur, istikrar, bereket ve refah aşısıdır" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yeni yıl mesajlarında 2019 yılının barış, demokrasi ve özgürlüklerin kazanım yılı olması temennisinde bulundu. 2018'in amansız iktidar saldırılarıyla geçtiğinin vurgulandığı mesajda, "Demokrasi ve barış mücadelesini 2019’da da aynı cesaret ve umutla devam ettirmekte kararlıyız" denildi. Mücadele çağrısının yapıldığı mesajda "2019’u büyük insanlık değerleri ve evrensel haklar, eşitlik, demokrasi, barış, adalet ve özgürlük için başarılı adımların atılacağı bir yıl yapmak hepimizin elinde. İstersek ve inanırsak yapabiliriz" ifadelerine yer verildi.

Liderlerin yayınladıkları mesajlar şöyle:

AKP

Fotoğraf: Cem Öksüz/AA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başk Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında Türkiye'nin giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çektiğini öne sürdü.

29 Ekim'de tamamlanmadan açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nın cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerinden olduğunu savunan Erdoğan, ekonomiye dair ise şunları söyledi:

"Ağustos ayında başlayan kur faiz enflasyon saldırısını, ekonomimizin güçlü yapısı ve aldığımız tedbirlerle kısa sürede bertaraf ettik. Türkiye'yi önce 'kırılgan ekonomi' diye yaftalamaya, ardından da gerçekten kırmaya çalışanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık. İhracatımızı ve turist sayımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkarmayı, cari açığımızı da son dönemin en alt düzeyine indirmeyi başardık. Savunma sanayi başta olmak üzere, kritik sektörlerdeki tasarım, araştırma, geliştirme, üretim faaliyetlerini arttırarak sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen uygulamaya girmesiyle ülkenin koalisyonlar, krizler, muhtıralar ve darbeler dönemini geride bıraktığını savunan Erdoğan, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah demokrasimizin, ekonomimizin ve devlet kurumlarımızın daha istikrarlı ve etkin işleyeceği yeni bir dönemi başlattık. Milletimiz 24 Haziran'da sandıkta ortaya koyduğu irade ile Türkiye'nin demokrasisine, hak ve özgürlüklerine, 16 yıldır devam eden reformlarına sahip çıktığını gösterdi. Bu seçimlerde şahsımı ve Cumhur İttifakı'nı tercih eden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyümesi gelişmesi ve kalkınması ve hedeflerine ulaşması için yapılan bu tercihin, Türkiyeyi yeni ufuklara, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına taşıyacağına inanıyorum."

Mesajında dış politikaya da değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden, kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği bizi diplomaside ve sahada daha aktif bir politika izlemeye yöneltti. Esasen Türkiye, Suriye krizinde en başından beri insani ve ahlaki bir duruş sergilemiş, daima mağdurların ve mazlumların yanında yer almıştır. Biz, bölgemizle birlikte tüm dünyada istikrarın, adaletin, hoşgörü ve barışın tarafında saf tutuyoruz. Bu anlayışla Kudüs'ün, Şam'ın, Bağdat'ın, Kahire'nin, Trablus'un, Saraybosna'nın, Kırım'ın hukukununu savunuyoruz. Medeniyetimizden ve ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz değerlerimiz, bize birliği, beraberliği ve kardeşliği yüceltmeyi öğütlemektedir.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek gayemiz, kendi milletimizi ve bölgemizde yaşayan kardeşlerimizi, emniyete, huzura ve güvenli bir geleceğe kavuşturmaktır. Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır. Attığımız tüm adımları, bu anlayışla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Suriye'deki gelişmeler bu çabalarımızın neticeleridir. Irak'ın istikrarına da katkı yapmaya devam ediyoruz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı koruma hususundaki kararlılığımızı hem siyasi alanda hem de sahada gösteriyoruz. Hepsinden önemlisi, insani duruşumuzla dünyaya örnek oluyoruz."

Erdoğan, yurt içinde yaşanan çatışmalara ilişkin ise şunları dile getirdi:

"Terör örgütlerine göz açtırmadığımız, terörle mücadelede tarihimizin en büyük başarılarını kazandığımız bir yılı geride bıraktık. Güvenlik güçlerimiz ister dağlarda, şehirlerde, isterse sınırlarımız dışında olsun terör örgütlerinin tüm inlerine girerek teröristleri imha ediyor. Buradan bir kez daha terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Bu duygularla bir kez daha 2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış huzur sağlık güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum."

CHP: BAHARIN GELİŞİNİ DURDURAMAYACAKLAR

Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise yayımladığı yeni yıl mesajında, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tutuklu ve taksirli suçlardan hüküm giyenlerin kayıtlı oldukları seçim çevresinde ve o seçim türlerinde oy kullanabileceğine yönelik kararını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Örneğin Yüksek Seçim Kurulu vasfını kaybederek 'Yandaş Seçim Kurulu' haline dönüşen YSK'nın tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenlerin oy kullanma şartlarını yeniden düzenleyen son kararı, çağdaş demokrasilerin kutsal bir hak olarak tanımladığı seçme hakkını idari sınırlamalarla ortadan kaldırmaktadır. Bu karar, en temel insan haklarının, demokrasinin ve insan onurunun en büyük güvencesi masumiyet karinesini de yok etmektedir.”

‘BAHARIN GELİŞİNİ DURDURAMAYACAKLAR’

Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin, aydınlık günlerin başlangıcı olacağını belirterek, “Ne yaparlarsa yapsınlar, baharın gelişini durduramayacaklar. Tek adam rejiminin yarattığı bu iklime rağmen mutlulukla anımsayacağımız, umut dolu bir yıla kavuşuyoruz. 2019 yılı Mart'ında yapılacak yerel seçimler; güneşi hissettiğimiz, ferah, aydınlık günlerin başlangıcı olacak. Başarmanın coşkusuyla 2019 Mayıs'ında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının 100'üncü yılını kutlayacağız. Çünkü milli mücadele, Atatürk'ün 4 Ekim 1922'de TBMM kürsüsünde tanımladığı üzere 'Düşman elleriyle viran olmuş ve her köşesini kurtarmak için seve seve can vermiş çocuklarımızın kanıyla sulanmış' yurdumuzun, tarihte benzeri az görülen bağımsızlık mücadelesinin adıdır” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından yayımlanan mesajda ise 2018 yılının rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi ve ekonomik krizin gölgesinde tamamlandığına işaret etti.

Vatandaşların, yaşanan ağır enflasyon, Türk lirasındaki aşırı değer kaybı ve dalgalanmalarla geçim sıkıntısını derinden hissettiğini, bu ekonomik yükün altında adeta ezildiğini belirten Özel, “Adalet ve Kalkınma Partisi ise bu yükü azaltacak tedbirleri almak bir yana dış politika ve ekonomideki yanlış tercihleriyle, ekonomik krizin daha da ağırlaşmasına neden olacak adımlar attı” dedi. CHP olarak mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyleyen Özel, 31 Mart yerel seçimlerine de dikkat çekti. Özel şöyle dedi: 31 Mart, yerel yönetimlerde yeniden sosyal demokrasinin iktidara geleceği, vatandaşlarımızın dertlerine derman bulabildikleri bir sosyal belediyeciliğin yeniden yükseleceği gün olacak.

Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle, yasama ve yargı organlarına talimatlar yağdırarak, muhalefeti susturmaya çalışanlara inat, 2019 yılında da doğru bildiğimiz sözü söylemekten geri durmayacağımızı, hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimizi, ezilen ve kendisini baskı altında hisseden tüm sosyal kesimlerin sesini duyurmasına katkı sağlayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

2019 yılında ölümlerin ve gözyaşının son bulmasını diliyor, emeğin ve alın terinin değer gördüğü, hakların, özgürlüklerin, adaletin, barışın, demokrasinin olduğu ve herkes için insan onuruna yaraşır yaşam koşullarının sağlandığı bir ülke olmanın özlemi ile 2019 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.

MHP

Fotoğraf: DHA

Devlet Bahçeli ise yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesayında "2018’den geleceğe baktığımızda son derece umutluyuz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda bir güven, istikrar ve güvenlik burcu olarak sivrilebileceği değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, "Türkiye’yi hak ettiği, layık olduğu, gelişmişlik ve medeni noktalara elbirliğiyle, işbirliğiyle, güç birliğiyle, Cumhur İttifakı’nın ahlak, muhteva ve müktesebatıyla taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun "haklı ve meşru" olduğunu savunan Bahçeli, "Milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Menbiç’te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi.

Bahçeli'nin mesajı şöyle:

"2018’den geleceğe baktığımızda son derece umutluyuz, arzu doluyuz. Dünyayı siyasal ve ekonomik çalkantıların beklediği önümüzdeki yıllarda bir güven, istikrar ve güvenlik burcu olarak sivrilebiliriz. Karamsarlık bizim kitabımızda yazmayacaktır. Kötümserlik salgını bizim semtimize asla uğrayamayacaktır. Nice badireden çıktık, nice belaları alt ettik. Anka kuşu gibi, her seferinde küllerimizden yeniden doğduk. Yaparız, başarırız, Türkiye’yi hak ettiği, layık olduğu, gelişmişlik ve medeni noktalara elbirliğiyle, işbirliğiyle, güç birliğiyle, Cumhur İttifakı’nın ahlak, muhteva ve müktesebatıyla taşıyabiliriz.

Fırat’ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekâtla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Menbiç’te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerin bitirilmesi milli gaye olmalıdır. Terörü yenmiş, ekonomik saldırıları kökünden püskürtmüş, kur oyunlarını hepten bozmuş, faiz lobisinin entrikalarını bertaraf etmiş bir ülke olarak yeni bir Türk imza atılabilecektir. Bilinmelidir ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka kilidi, beraberlik ümidi; huzur, istikrar, bereket ve refah aşısıdır. Yeni sistem katılaşmış anlaşmazlıkları zaman içinde çözecektir. Artık hesap veren bir ülke değil, hesap soran bir Türkiye vardır."

HDP

Fotoğraf: Evrensel

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yenı yıl mesajında mücadele vurgusu öne çıktı. 2019 yılının barış, demokrasi ve özgürlüklerin kazanım yılı olması temennisinde bulunulan mesajda, "insanlık değerleri ve evrensel haklar, eşitlik, demokrasi, barış, adalet ve özgürlük için başarılı adımların atılacağı bir yıl yapmak hepimizin elinde. İstersek ve inanırsak yapabiliriz" denildi.

Buldan ve Temelli'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“2018 yılını amansız iktidar saldırıları karşısında kararlı bir duruş, direnç ve mücadeleyle tamamlıyoruz. Büyük emek ve bedellerle sürdürdüğümüz demokrasi ve barış mücadelesini 2019’da da aynı cesaret ve umutla devam ettirmekte kararlıyız. Özgürlük ve eşitlik idealimize, demokrasi ve barış hedefimize karşı iktidarın her yönelimi, demokratik ve toplumsal muhalefeti biraz daha güçlendiriyor. Toplumsal adalet mücadelesi karşısında oluşturdukları şer ittifakı gücümüzü azaltmıyor, büyütüyor. Çünkü bizler her türlü insani ve ahlaki değeri ve ilkeyi çiğneyen iktidar zihniyeti karşısında yeni olanı, haklı ve adil olanı temsil ediyoruz.İnanıyoruz ki, zalimler er ya da geç gidecekler; zamanını doldurmuş olan tekçi ve otoriter anlayış er ya da geç çökecek. Bu koyu karanlık yerini yeni bir bahara bırakacak.

2019’u özgürlüklerin kazanıldığı bir yıl olarak yaşama umudumuz ve inancımız, mücadele ve direniş kararlılığımızı artırıyor. 2019’u büyük insanlık değerleri ve evrensel haklar, eşitlik, demokrasi, barış, adalet ve özgürlük için başarılı adımların atılacağı bir yıl yapmak hepimizin elinde. İstersek ve inanırsak yapabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutluyoruz. 2019’un halklarımız için kazanımlar yılı olmasını diliyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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