HDP Ankara Ä°stanbul Ä°zmirâ€™de aday Ã§Ä±kartmayabilir

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan: Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir gibi yerlerde halkÄ±mÄ±zÄ±n istediÄŸi bir insan varsa destekleriz.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, 31 Mart 2019’da yapÄ±lacak yerel seçimlerde CHP ve Ä°yi Partinin çÄ±karacaÄŸÄ± ortak adaylarÄ± destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya yanÄ±t verdi. Buldan, “Gerçekten Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir gibi yerlerde halkÄ±mÄ±zÄ±n istediÄŸi, demokrasi güçlerinin ‘tamam’ dediÄŸi, bizim adayÄ±mÄ±zdÄ±r dediÄŸi bir insan varsa destekleriz” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

ArtÄ± Gerçek’ten Derya Okatan’a konuÅŸan Buldan, “HDP Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir’de aday çÄ±karmayacak mÄ±?” sorusuna “Bu konuda henüz verilmiÅŸ bir kararÄ±mÄ±z yok. Ama gerçekten Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir gibi yerlerde halkÄ±mÄ±zÄ±n istediÄŸi, demokrasi güçlerinin tamam dediÄŸi, bizim adayÄ±mÄ±zdÄ±r dediÄŸi bir insan varsa biz onu destekleriz” dedi.

Buldan “Mesela Ä°stanbul’da CHP-Ä°yi Parti ortak aday çÄ±kardÄ±, destekler misiniz?” sorusuna da “AdayÄ±n profiline bakarÄ±z” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. (HABER MERKEZÄ°)

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