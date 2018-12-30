İZBAN ve metro işçileri grev alanında yılbaşı etkinliği yaptı

2019'a grevde girecek olan İZBAN işçileri, Alsancak Garı'nda yılbaşı etkinliği yaptı.

İzmir'in kent içi en önemli ulaşım ağlarından olan İZBAN'daki grev üçüncü haftaya ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluşu olan şirketin düşük ücret teklifi nedeniyle 10 Aralık'ta başlayan sürüyor.

2019 yılına grevde girecek Demiryol-İş üyesi İZBAN işçileri, yılbaşı etkinliği yaptı. Alsancak Garı'ndaki etkinliğe işçi ailelerinin yanı sıra yine aynı sendikaya üye İzmir Metro ve Tramvay işçileri de katıldı.

Metro ve tramvay işçileri büyükşehirin kendilerine verdiği yılbaşı paketlerini İZBAN işçileri ile paylaştı. Etkinlikte işçiler birlikte "İZBAN-Metro el ele, genel greve", "Direne direne kazanacağız" ve "İZBAN işçisi direnişin simgesi" sloganları atıldı. İşçiler, birbirlerine mücadele içinde bir yeni yıl dileklerini sundu.

'DAYANIŞMA ARTACAK'

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, İZBAN ve Metro arasındaki bu dayanışmanın ilerleyen günlerde daha da artacağını belirterek şunları söyledi:

"İşçilerin birliği, sermayeyi yenecek diyoruz. Bu başlamış olan direniş, tahmin ediyorum Türkiye işçi sınıfının sonraki günlerde yapacağı eylemlerin ses getirecek en iyi örneklerinden olabilir. Bu dayanışmanın en güzel örneğini Metro AŞ.'nin işçi arkadaşlarımıza takdim ettiği hediye sepetlerini buradaki işçilerimize vermiş olmasıdır. Bu dayanışmanın sonraki günlerde artacak."

'METRO VE İZBAN KARDEŞTİR'

Demiryol-İş İzmir Şube Yöneticisi Celal Dağaşan da işçilerin yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Bizim işverenimiz her yılbaşı hediye paketi alır ve bize verir. Biz bu yılbaşı bize verilen hediye paketlerini grevdeki arkadaşlarımıza vermek istedik. İlk günlerden beri yanlarındayız. Son ana kadar da yanlarında olacağız. İZBAN ve Metro kardeştir. Biz, işçilerin grevsiz bir şekilde haklarını elde edebildikleri bir yıl diliyoruz" şeklinde konuştu.

İZBAN İŞÇİSİ NE TALEP EDİYOR?

İZBAN'da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak görev yapan 343 işçi grevde. 6 aydır süren 4. dönem toplu iş sözleşmelerinde şimdiye kadar 63 maddelik taslağın işçiler açısından önemli olan 24 maddesinde anlaşmaya varılamadı. Demiryol-İş Sendikasına üye işçiler ilk yıl için taban ücretlerine yüzde 28, sosyal haklarla birlikte yüzde 34 zam talep ediyor.

Son verdiği yüzde 26'lık zam önerisini çeken İZBAN yönetimi ise bütün sosyal haklar dahil yüzde 22 zam teklif ediyor. İşçilerin ikramiyelerin kademeli olarak 85 günden 112 güne çıkarılması talebine karşı İZBAN bürokratları 95 gün ikramiye dayattı. Yine işçilerin talepleri arasında olan sürüş ve vardiya tazminatı taleplerinde de anlaşmaya varılamadı.

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