Rutkay Aziz'den Müjdat Gezen ve Metin Akpınar yorumu

Sinema ve tiyatro sanatçısı Rutkay Aziz Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin 'Bütün bu yapılanlar ve uygulananlar, hukuk adına bir talihsizliktir' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Emrah Kolukısa'ya demeç veren Aziz, "Türkiye şundan kurtulmalı, barışın suç olduğu bir koşul anlaşılır bir koşul değildir. Bu kadar savaş çığlıklarının atıldığı bir şekilde barış istemek suç olamaz" ifadelerini kullandı.

Aziz "Metin’e ve Müjdat’a bir biçimde dava açılması, bir biçimde haftada bir imza atmaları veya yurtdışına çıkış yasağı konması gerçekten talihsizliktir, insan inanmak da istemiyor çünkü ben her ikisinin de gerçekten bir vatansever, yurtsever olduklarına inanıyorum ve çok önemli iki güldürü ustası olduklarına da inanıyorum. Bütün bu yapılanlar ve uygulananlar, hukuk adına bir talihsizliktir. Dilerim en kısa zamanda gerçek anlamda bu dava uygun bir biçimde sonuçlanır. Ama Türkiye şundan kurtulmalı, barışın suç olduğu bir koşul anlaşılır bir koşul değildir bu kadar savaş çığlıklarının atıldığı bir şekilde barış istemek suç olamaz" dedi. (HABER MERKEZİ)

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